Jorginho morre ao tentar resgatar Joélly em ‘Três Graças’

Jorginho Morre ao Tentar Salvar Joélly de Esquema de Venda de Bebê

Na primeira semana de março, a novela “Três Graças”, transmitida pela Globo, irá ao ar cenas impactantes que revelarão a morte do personagem Jorginho, interpretado por Juliano Cazarré. O trágico evento ocorre quando Jorginho descobre um plano criminoso planejado por Samira, vivida por Fernanda Vasconcellos, que envolve a compra do bebê de Joélly, interpretada por Alana Cabral.

A trama se intensifica com o desaparecimento de Joélly, que entra em trabalho de parto antes do esperado. Para garantir que o nascimento ocorra em segredo, Samira leva Joélly a uma clínica clandestina. A situação se agrava quando Raul, personagem interpretado por Paulo Mendes, decide contar a Jorginho sobre o acordo que fez para entregar o bebê a Samira. Ao descobrir a verdade, Jorginho fica indignado e parte para tentar salvar Joélly.

Infelizmente, a tentativa de resgate tem um final trágico, resultando na morte de Jorginho. Após o ocorrido, Paulinho, interpretado por Romulo Estrela, se compromete a investigar o caso. Durante as investigações, ele encontra no bolso de Jorginho um cartão da clínica onde Joélly foi internada, o que inicia uma busca por respostas sobre o que realmente aconteceu e o paradeiro da jovem.

Esse desenvolvimento da trama marca um momento decisivo na novela, destacando o tema do tráfico de bebês e o impacto dessas situações nas vidas dos personagens.

“Três Graças” é uma novela criada pelos Estúdios Globo, com a colaboração de Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva. A direção artística é de Luiz Henrique Rios, e a novela tem produção de Gustavo Rebelo e Silvana Feu, com direção de gênero a cargo de José Luiz Villamarim. A novela está garantida no ar até maio de 2026, preparando o público para a chegada de “Quem Ama, Cuida”, a próxima atração do horário nobre, que terá o texto de Walcyr Carrasco e Claudia Souto.