Números consolidados de 01/03/2026 são divulgados

No último domingo, dia 1º de março de 2026, as audiências de televisão em São Paulo mostraram um panorama interessante e competitivo entre as emissoras.

Na TV Globo, programas como “Globo Rural” e “Viver Sertanejo” mantiveram uma boa média, marcando 10,4 e 10,1 pontos, respectivamente. Esses índices reafirmam a popularidade dos conteúdos voltados para o agronegócio e a música regional. Já o programa “Fantástico” garantiu a liderança em sua faixa de horário, especialmente durante a semifinal do Campeonato Paulista, que foi exibida exclusivamente pela Record, a rival direta.

No SBT, o “Programa Silvio Santos” com Patrícia Abravanel enfrentou dificuldades, terminando o quarto domingo consecutivo atrás do “Domingo Espetacular” da Record. Além disso, nas manhãs de domingo, o “Clube do Chaves” perdeu audiência e não conseguiu superar o programa “Todo Mundo Odeia o Chris”, que vai ao ar na concorrente.

As audiências consolidadas mostram os números de cada programa que foram exibidos no domingo. A “Santa Missa em Seu Lar” obteve apenas 3,5 pontos, enquanto o “Globo Repórter” (reapresentação) marcou 4,9. O “Domingão com Huck” teve uma audiência de 12,2 pontos e o “Fantástico” foi o mais assistido do dia, alcançando 17,5 pontos. Do lado da Record, o “Domingo Espetacular” registrou 6,6 pontos e o “Campeonato Paulista: Palmeiras x São Paulo” obteve excelente audiência, com 12,8 pontos.

No SBT, a programação matinal também não teve resultados muito animadores. O “SBT Notícias Manhã” alcançou apenas 2,0 pontos, e o “Clube do Chaves” somou 2,1 pontos. No entanto, “Domingo Legal” se destacou com 4,7 pontos.

Esses números refletem o cenário atual da televisão aberta no Brasil e servem de base para o mercado publicitário, já que um ponto de audiência equivale a cerca de 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo.