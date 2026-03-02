Tênis de corrida: evite 9 erros ao escolher o ideal

Na hora de escolher um tênis de corrida, muita gente acaba se deixando levar pela aparência ou pelo preço, certo? Mas isso pode ser um grande problema! A decisão baseada apenas no visual pode afetar seu conforto, saúde e até o seu desempenho na corrida. Segundo Rafael Temoteo, da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, levar em conta suas características pessoais é essencial. Vamos dar uma olhada nos erros mais comuns ao escolher um tênis e como evitar essas armadilhas!

1. Ignorar a anatomia do pé

Sabe aqueles pés que são mais largos ou estreitos? E aqueles que têm um dorso mais alto ou mais baixo? Cada um desses tipos precisa de um encaixe diferente nos tênis. Um modelo muito estreito pode causar compressão e calos, enquanto um muito largo pode deixar você se sentindo instável. O ajuste certo é fundamental para evitar desconfortos durante a corrida.

2. Não considerar a biomecânica da corrida

A forma como você aterrissa ao correr — se é com a parte da frente do pé, o meio ou o calcanhar — faz toda a diferença na hora de escolher o tênis. E não é só sobre ser pronado ou supinado. É importante entender como seu corpo se comporta no movimento. Essa análise pode te ajudar a encontrar um modelo que realmente funcione para você.

3. Acreditar que existe “o melhor tênis do mercado”

Não existe um único tênis que funcione para todo mundo. Cada corredor tem seu perfil, que inclui experiência, velocidade e características pessoais. O que é ótimo para um atleta de elite pode não ser a melhor escolha para um iniciante. Escolher com base no seu estilo e necessidades é o mais importante.

4. Investir em um “supertênis” sem necessidade

Aqueles modelos com tecnologia avançada, como placas de carbono, são ótimos para quem busca performance em alta velocidade. Mas se você está começando ou corre em um ritmo mais tranquilo, talvez não valha a pena. Nem sempre o tênis mais caro é o que você realmente precisa.

5. Priorizar apenas o amortecimento

Muita gente pensa que só o amortecimento vai prevenir lesões, mas a história é um pouco diferente. O conforto na corrida envolve também a força muscular, a coordenação e a biomecânica. O tênis é parte do conjunto, mas não é tudo.

6. Escolher pelo tipo de pisada como critério absoluto

Antigamente, a diferença entre pisadas era um dos fatores mais usados para escolher tênis. Hoje em dia, as marcas estão deixando de lado essa categorização tão rigorosa. Em casos mais específicos, uma avaliação pode ser necessária, mas não deve ser a única coisa em que você se baseia.

7. Desconsiderar o tipo de terreno

Tênis de corrida para asfalto e esteira não são os mesmos para trilhas. Correr em terrenos irregulares pede um calçado com solado adequado e estrutura que resista às condições do caminho. Usar o modelo errado pode te deixar inseguro e instável.

8. Esperar um ano fixo para trocar o tênis

Não temos uma regra fixa para a troca dos tênis. O ideal é ficar de olho na durabilidade, que varia entre 700 e 800 km, mas depende de como você usa o seu. Sinais de desgaste irregular, deformação ou até o estado da borracha, que pode ressecar se ficar parada muito tempo, são alertas para trocar o seu calçado.

9. Cair em mitos: “mais macio” e “mais leve é melhor”

A ideia de que um tênis muito macio é sinônimo de conforto não é bem verdadeira. Às vezes, um modelo leve pode exigir mais do seu corpo, e se você não estiver preparado, é fácil se machucar. Tênis macio nem sempre significa mais proteção.

Fique atento aos sinais

Preste atenção aos avisos que seu corpo dá. Bolhas, calos e desgaste excessivo em um lado do solado são sinais de que algo não está certo. Lesões na pele ou problemas como tendinopatias podem surgir se você não escolher bem seu calçado.

Escolher o tênis ideal envolve combinar conforto e ajuste certo com suas características pessoais. Uma avaliação profissional pode ajudar muito na hora de decidir e garantir que você corra com mais segurança e performance. Se tiver dúvidas, vale a pena conversar com um fisioterapeuta esportivo, ele pode fazer a diferença nessa escolha.