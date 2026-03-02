Embolia pulmonar: descubra sintomas e fatores de risco

A embolia pulmonar é um assunto sério e que pode impactar a vida de qualquer um. Essa condição ocorre quando uma artéria no pulmão fica bloqueada, geralmente por um coágulo que começou em outra parte do corpo, como as pernas. Essa origem é conhecida como trombose venosa profunda. Para quem não sabe, essa movimentação do coágulo pode trazer riscos enormes à saúde.

De acordo com especialistas da área, a trombose venosa e a embolia pulmonar são responsáveis por uma taxa significativa de mortalidade, figurando como a terceira maior causa de morte cardiovascular. Então, é bom estar atento! Essas condições representam também a principal causa de morte que poderia ser evitada em pacientes que estão hospitalizados.

Um dos maiores desafios na identificação da embolia pulmonar é que, no começo, os sintomas podem ser bem sutis. Às vezes, o que parece uma simples dificuldade para respirar pode ser algo mais sério. Essa semelhança com problemas respiratórios comuns pode atrasar um diagnóstico preciso e aumentar o risco de complicações fatais.

Importância de consultar um médico

O Dr. Antonio Eduardo Zerati, especialista no tema, destaca que a embolia pulmonar pode ser uma consequência inesperada da trombose venosa profunda. Existem alguns fatores de risco que precisam ser monitorados, como a necessidade de medicações anticoagulantes, que só devem ser usadas com orientação médica.

Se você já teve trombose ou tem histórico familiar disso, é fundamental ficar de olho. Situações como cirurgias maiores ou viagens longas também são motivos para se preocupar. Uma consulta com um médico é sempre uma boa ideia para receber as orientações adequadas.

Fatores de risco que exigem atenção

Aqui estão alguns fatores que podem aumentar as chances de desenvolver uma embolia pulmonar:

– Longos períodos de hospitalização e imobilização.

– Cirurgias grandes, principalmente as ortopédicas e abdominais.

– Fraturas nas pernas.

– Câncer e tratamentos com quimioterapia.

– Problemas cardíacos.

– Gravidez.

– Uso contínuo de anticoncepcionais hormonais.

– Tabagismo.

– Obesidade.

– Viagens longas (mais de duas horas) sem movimento.

– História familiar de distúrbios de coagulação.

Essas situações são como um sinal de alerta. É sempre bom ficar de olho na sua saúde e procurar um médico se necessário.

Sintomas da embolia pulmonar

Os sinais mais comuns que podem indicar uma embolia pulmonar incluem falta de ar súbita, dor no peito que piora ao respirar, tosse com sangue, inchaço em uma ou nas duas pernas, palpitações, tontura e até desmaio. Se você notar qualquer um desses sintomas, é hora de buscar ajuda médica imediata. Em casos mais sérios, um colapso cardiovascular pode ocorrer como uma primeira reação ao problema.

Diagnóstico e tratamento da embolia pulmonar

Para diagnosticar a trombose venosa, um ultrassom com doppler pode ser bastante útil. Já para a embolia pulmonar, a tomografia computadorizada do tórax é o exame ideal. Quanto mais cedo a condição for detectada, melhores são as chances de recuperação. Após o diagnóstico, o tratamento geralmente envolve medicamentos anticoagulantes, que devem ser iniciados rapidamente.

Prevenir é sempre o melhor remédio. Pacientes em risco devem ser avaliados com atenção para definir as medidas de prevenção necessárias. Se você suspeitar de alguma condição relacionada à trombose ou embolia, não hesite em procurar atendimento médico de urgência. Vamos cuidar da nossa saúde e ficar atentos aos sinais que nosso corpo dá!