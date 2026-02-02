Números consolidados de 01/02/2026 estão disponíveis
Título do Corinthians na Supercopa Rei Aumenta Audiência
O Corinthians conquistou o título na Copa Supercopa Rei, o que gerou um aumento significativo na audiência da televisão. A Globo, que transmitiu a partida, alcançou picos de 30,2 pontos durante o jogo.
Apesar do sucesso do Corinthians, o programa “Apito Final”, apresentado pelo ex-jogador Neto e que discute futebol, teve uma performance abaixo do esperado, registrando apenas 1 ponto de audiência, evidenciando a dificuldade de manter a atenção do público nesse horário.
No horário da noite, o programa “Fantástico” parece ter se recuperado das baixas audiências de fins do ano passado e iniciou fevereiro com a melhor média de público em quatro meses. Outro programa, o “Domingo Espetacular”, também se destacou, mantendo a vice-liderança em audiência, superando os programas de auditório exibidos pelo SBT.
Por outro lado, o SBT enfrentou uma queda na audiência durante a exibição do “Show do Motor”, o que também afeta o desempenho geral da emissora.
A seguir, estão os números de audiência consolidados do domingo, 1º de fevereiro de 2026:
- Santa Missa em Seu Lar: 4,1 pontos
- Globo Repórter (reapresentação): 5,7 pontos
- Antena Paulista: 6,6 pontos
- Auto Esporte: 7,8 pontos
- Globo Rural: 10,1 pontos
- Viver Sertanejo: 10,3 pontos
- Esporte Espetacular: 8,3 pontos
- Temperatura Máxima: Homem-Aranha – Longe de Casa: 10,2 pontos
- Bora pro Jogo: 11,2 pontos
- Supercopa do Brasil: Flamengo x Corinthians: 23,7 pontos
- Domingão com Huck: 15,3 pontos
- Fantástico: 18,6 pontos
- Big Brother Brasil 26: 14,6 pontos
- Domingo Maior: Batman – O Cavaleiro das Trevas Ressurge: 7,2 pontos
- Rede BBB: 5,2 pontos
- Cinemaço: Carga Explosiva: 4,4 pontos
- Hora 1: 4,7 pontos
E aqui estão os números de audiência do SBT e outras emissoras:
- Desenhos Bíblicos: 1,4 pontos
- Todo Mundo Odeia o Chris: 2,7 pontos
- Cine Maior: Um Espião e Meio: 3,7 pontos
- Acerte ou Caia!: 4,5 pontos
- Domingo Espetacular: 6,6 pontos
- Aquecimento Futebol: 6,2 pontos
- Campeonato Paulista: Botafogo x Palmeiras: 6,6 pontos
- Esporte Record: 2,8 pontos
- Chicago Med: 1,7 pontos
Outros programas do SBT registraram:
- SBT Notícias Manhã: 1,7 pontos
- Pé na Estrada: 1,7 pontos
- SBT Sports: 1,4 pontos
- Show do Motor: 0,8 pontos
- Domingo Animado: 1,2 pontos
- Clube do Chaves: 2,0 pontos
- Tele Sena: 2,9 pontos
- Domingo Legal: 5,8 pontos
Em resumo, a audiência na televisão durante o domingo foi fortemente influenciada pelo grande evento esportivo, mostrando a importância do futebol na programação das emissoras. Os dados divulgados refletem a medição na capital paulista e, em 2026, cada ponto de audiência representa cerca de 78.781 lares sintonizados na Grande São Paulo.