Números consolidados de 01/02/2026 estão disponíveis

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 3 horas atrás
2 minutos lidos
Corinthians campeão da Supercopa Rei. Foto: Reprodução/Globo
confira os números consolidados de 01/02/2026

Título do Corinthians na Supercopa Rei Aumenta Audiência

O Corinthians conquistou o título na Copa Supercopa Rei, o que gerou um aumento significativo na audiência da televisão. A Globo, que transmitiu a partida, alcançou picos de 30,2 pontos durante o jogo.

Apesar do sucesso do Corinthians, o programa “Apito Final”, apresentado pelo ex-jogador Neto e que discute futebol, teve uma performance abaixo do esperado, registrando apenas 1 ponto de audiência, evidenciando a dificuldade de manter a atenção do público nesse horário.

No horário da noite, o programa “Fantástico” parece ter se recuperado das baixas audiências de fins do ano passado e iniciou fevereiro com a melhor média de público em quatro meses. Outro programa, o “Domingo Espetacular”, também se destacou, mantendo a vice-liderança em audiência, superando os programas de auditório exibidos pelo SBT.

Por outro lado, o SBT enfrentou uma queda na audiência durante a exibição do “Show do Motor”, o que também afeta o desempenho geral da emissora.

A seguir, estão os números de audiência consolidados do domingo, 1º de fevereiro de 2026:

  • Santa Missa em Seu Lar: 4,1 pontos
  • Globo Repórter (reapresentação): 5,7 pontos
  • Antena Paulista: 6,6 pontos
  • Auto Esporte: 7,8 pontos
  • Globo Rural: 10,1 pontos
  • Viver Sertanejo: 10,3 pontos
  • Esporte Espetacular: 8,3 pontos
  • Temperatura Máxima: Homem-Aranha – Longe de Casa: 10,2 pontos
  • Bora pro Jogo: 11,2 pontos
  • Supercopa do Brasil: Flamengo x Corinthians: 23,7 pontos
  • Domingão com Huck: 15,3 pontos
  • Fantástico: 18,6 pontos
  • Big Brother Brasil 26: 14,6 pontos
  • Domingo Maior: Batman – O Cavaleiro das Trevas Ressurge: 7,2 pontos
  • Rede BBB: 5,2 pontos
  • Cinemaço: Carga Explosiva: 4,4 pontos
  • Hora 1: 4,7 pontos

E aqui estão os números de audiência do SBT e outras emissoras:

  • Desenhos Bíblicos: 1,4 pontos
  • Todo Mundo Odeia o Chris: 2,7 pontos
  • Cine Maior: Um Espião e Meio: 3,7 pontos
  • Acerte ou Caia!: 4,5 pontos
  • Domingo Espetacular: 6,6 pontos
  • Aquecimento Futebol: 6,2 pontos
  • Campeonato Paulista: Botafogo x Palmeiras: 6,6 pontos
  • Esporte Record: 2,8 pontos
  • Chicago Med: 1,7 pontos

Outros programas do SBT registraram:

  • SBT Notícias Manhã: 1,7 pontos
  • Pé na Estrada: 1,7 pontos
  • SBT Sports: 1,4 pontos
  • Show do Motor: 0,8 pontos
  • Domingo Animado: 1,2 pontos
  • Clube do Chaves: 2,0 pontos
  • Tele Sena: 2,9 pontos
  • Domingo Legal: 5,8 pontos

Em resumo, a audiência na televisão durante o domingo foi fortemente influenciada pelo grande evento esportivo, mostrando a importância do futebol na programação das emissoras. Os dados divulgados refletem a medição na capital paulista e, em 2026, cada ponto de audiência representa cerca de 78.781 lares sintonizados na Grande São Paulo.

Foto de Diego Marques

Diego Marques

