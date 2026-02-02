Números consolidados de 01/02/2026 estão disponíveis

Título do Corinthians na Supercopa Rei Aumenta Audiência

O Corinthians conquistou o título na Copa Supercopa Rei, o que gerou um aumento significativo na audiência da televisão. A Globo, que transmitiu a partida, alcançou picos de 30,2 pontos durante o jogo.

Apesar do sucesso do Corinthians, o programa “Apito Final”, apresentado pelo ex-jogador Neto e que discute futebol, teve uma performance abaixo do esperado, registrando apenas 1 ponto de audiência, evidenciando a dificuldade de manter a atenção do público nesse horário.

No horário da noite, o programa “Fantástico” parece ter se recuperado das baixas audiências de fins do ano passado e iniciou fevereiro com a melhor média de público em quatro meses. Outro programa, o “Domingo Espetacular”, também se destacou, mantendo a vice-liderança em audiência, superando os programas de auditório exibidos pelo SBT.

Por outro lado, o SBT enfrentou uma queda na audiência durante a exibição do “Show do Motor”, o que também afeta o desempenho geral da emissora.

A seguir, estão os números de audiência consolidados do domingo, 1º de fevereiro de 2026:

Santa Missa em Seu Lar: 4,1 pontos

4,1 pontos Globo Repórter (reapresentação): 5,7 pontos

5,7 pontos Antena Paulista: 6,6 pontos

6,6 pontos Auto Esporte: 7,8 pontos

7,8 pontos Globo Rural: 10,1 pontos

10,1 pontos Viver Sertanejo: 10,3 pontos

10,3 pontos Esporte Espetacular: 8,3 pontos

8,3 pontos Temperatura Máxima: Homem-Aranha – Longe de Casa: 10,2 pontos

10,2 pontos Bora pro Jogo: 11,2 pontos

11,2 pontos Supercopa do Brasil: Flamengo x Corinthians: 23,7 pontos

23,7 pontos Domingão com Huck: 15,3 pontos

15,3 pontos Fantástico: 18,6 pontos

18,6 pontos Big Brother Brasil 26: 14,6 pontos

14,6 pontos Domingo Maior: Batman – O Cavaleiro das Trevas Ressurge: 7,2 pontos

7,2 pontos Rede BBB: 5,2 pontos

5,2 pontos Cinemaço: Carga Explosiva: 4,4 pontos

4,4 pontos Hora 1: 4,7 pontos

E aqui estão os números de audiência do SBT e outras emissoras:

Desenhos Bíblicos: 1,4 pontos

1,4 pontos Todo Mundo Odeia o Chris: 2,7 pontos

2,7 pontos Cine Maior: Um Espião e Meio: 3,7 pontos

3,7 pontos Acerte ou Caia!: 4,5 pontos

4,5 pontos Domingo Espetacular: 6,6 pontos

6,6 pontos Aquecimento Futebol: 6,2 pontos

6,2 pontos Campeonato Paulista: Botafogo x Palmeiras: 6,6 pontos

6,6 pontos Esporte Record: 2,8 pontos

2,8 pontos Chicago Med: 1,7 pontos

Outros programas do SBT registraram:

SBT Notícias Manhã: 1,7 pontos

1,7 pontos Pé na Estrada: 1,7 pontos

1,7 pontos SBT Sports: 1,4 pontos

1,4 pontos Show do Motor: 0,8 pontos

0,8 pontos Domingo Animado: 1,2 pontos

1,2 pontos Clube do Chaves: 2,0 pontos

2,0 pontos Tele Sena: 2,9 pontos

2,9 pontos Domingo Legal: 5,8 pontos

Em resumo, a audiência na televisão durante o domingo foi fortemente influenciada pelo grande evento esportivo, mostrando a importância do futebol na programação das emissoras. Os dados divulgados refletem a medição na capital paulista e, em 2026, cada ponto de audiência representa cerca de 78.781 lares sintonizados na Grande São Paulo.