Record avalia reduzir horário do “Balanço Geral” matinal

A emissora Record está considerando uma redução de uma hora na edição matinal do programa “Balanço Geral”, atualmente transmitido a partir das 10h50, em São Paulo. Essa análise ganha destaque à medida que o SBT realiza mudanças significativas em sua grade, o que pode impactar diretamente a audiência e a competição na televisão.

Recentemente, o “Balanço Geral” registrou uma queda de audiência, passando de 7 pontos, em média, para níveis abaixo de 5 pontos em alguns dias na Grande São Paulo. Essa diminuição é um motivo de preocupação para a emissora, pois está ocorrendo em um momento em que a equipe do programa enfrenta um desgaste notável. Jornalistas e produtores têm reportado dificuldades para manter quase cinco horas de programação diariamente durante a semana, o que está levando a direção da Record a reavaliar suas estratégias em relação ao programa.

Com os novos planos do SBT para seu programa “Alô Você”, que poderá ser cortado para dar espaço a uma nova atração feminina e uma esportiva, as chances de a Record implementar mudanças no “Balanço Geral” aumentam. A emissora parece estar se movimentando para se adaptar a esse novo cenário.

Além disso, a Record também está analisando mudanças para o programa “Hoje em Dia”. Apesar de a saída da apresentadora Ticiane Pinheiro, que foi mencionada como um possível motivo para as alterações, não ser considerada a razão principal para as mudanças, a atração já vinha enfrentando problemas de audiência antes disso. Atualmente, “Hoje em Dia” mantém uma média de apenas 3 pontos de audiência na Grande São Paulo, com a diferença entre os programas em terceiro lugar não ultrapassando 1 ponto.

Diante deste cenário, a Record procura alternativas para revitalizar o “Hoje em Dia”. A ideia é reestruturar o formato e a abordagem da atração, buscando inovar sem depender exclusivamente de mudanças no elenco. A emissora demonstra interesse em trazer novidades que possam aumentar a qualidade e a atratividade do programa no período da manhã, antes do meio-dia.