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Núcleo da antagonista de ‘Quem ama cuida’ é revelado

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Conheça o núcleo da antagonista de 'Quem Ama Cuida'

A Globo confirmou o lançamento da nova novela “Quem Ama Cuida”, que estreia no dia 18 de maio de 2026, às 21h. A trama centra-se em Pilar, uma vilã interpretada por Isabel Teixeira, que assume o controle da família após a morte de seu irmão, Artur, vivido por Antonio Fagundes.

A história começa com o assassinato de Artur, que acontece nas primeiras semanas da novela. Após essa tragédia, Pilar se muda para a mansão do irmão, tornando-se um personagem central na narrativa. Pilar terá três filhos, que também farão parte essencial da trama: Tatá Werneck será uma stalker com uma mistura de humor e drama, inspirada na série “Bebê Rena”. Agatha Moreira interpretará uma jovem obcecada por aplicativos de relacionamento, sempre buscando novas experiências amorosas. Por fim, João Vitor Silva completará o trio como o terceiro filho de Pilar. Juntos, eles são sobrinhos de Artur e terão suas histórias entrelaçadas na trama, especialmente após o crime que transforma o rumo da novela.

Além do foco nas intrigas familiares, a história incluirá um conflito maior. A fisioterapeuta Adriana, interpretada por Leticia Colin, é acusada injustamente do assassinato de Artur. Após passar anos na prisão, ela sai decidida a buscar vingança contra aqueles que arruinaram sua vida. Durante sua jornada, Adriana será apoiada por Pedro, um advogado vivido por Chay Suede, e entre eles surgirá um romance, que acrescentará uma nova camada à narrativa, mesclando amor e mistério.

A novela é escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, com direção artística de Amora Mautner. “Quem Ama Cuida” vai substituir “Três Graças” no horário das 21h. A trama promete atrair o público com seus conflitos emocionais e enredos intrigantes.

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