SBT considera reestrear ‘Chaves’ e busca melhor horário para a série

A emissora SBT está considerando trazer de volta o seriado “Chaves” à sua programação diária em um movimento para revitalizar a grade de programação neste semestre. Após um período em que o famoso programa perdeu espaço, a nova direção da emissora já começou a discutir em quais horários “Chaves” poderia ser fixado na programação.

Atualmente, o seriado ainda é exibido nas manhãs de sábado, onde é transmitido junto com “Chapolin” no programa “Sábado Animado”. No entanto, a audiência recente de “Chaves” apresenta desafios, com a última exibição registrando apenas 1 ponto de audiência na Grande São Paulo. Esse número é considerado baixo e indica a necessidade de um possível reposicionamento na grade.

O SBT está atravessando um momento delicado em relação à sua audiência e, por isso, a emissora está evitando mudanças bruscas em sua programação. Internamente, acredita-se que o público ainda está se adaptando às recentes alterações, que ocorreram nos últimos dois anos. Assim, a nova liderança opta por fazer ajustes pontuais antes de implementar mudanças mais significativas.

Murilo Fraga, que assumiu a direção artística e de programação em 6 de abril, está conversando com diferentes departamentos da emissora antes de avançar nas alterações. A estratégia atual é monitorar as tendências e o desempenho de concorrentes, como Globo e Record, que também lutam pela audiência.

Uma das primeiras decisões concretas tomadas por Fraga foi a reprise da novela “Sortilégio”, que acontecerá pela quarta vez, agora programada para o horário das 17h, ocupando o espaço da novela “Coração Indomável”.

As próximas semanas devem esclarecer como a direção do SBT planeja reposicionar “Chaves” e outras atrações, com o objetivo de melhorar a audiência da emissora.