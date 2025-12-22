Dudu Camargo se junta ao jornalismo da Record após ‘A Fazenda 17’

A Record anunciou a contratação de Dudu Camargo para o seu time de jornalismo. A decisão de integrar o apresentador, que se destacou ao vencer a edição mais recente de “A Fazenda” com 75,88% dos votos, foi impulsionada pelo forte apoio do público durante o reality show. Este movimento visa transformar a popularidade de Dudu em um novo contrato dentro da emissora.

O novo acordo, fechado após o período de exclusividade que Dudu ganhou como parte do prêmio do programa, estabelece sua participação no “Balanço Geral” nas tardes e um quadro no “Domingo Espetacular”. A estratégia da Record é clara: aproveitar a visibilidade conquistada por Camargo durante o reality para mantê-lo em destaque na programação jornalística.

Dudu Camargo começou sua carreira na televisão ainda criança, atuando como modelo e figurante, sendo visto em novelas como “Revelação”, em 2008. Sua grande ascensão aconteceu em 2016, quando estreou como o personagem Homem do Saco no “Fofocando”, programa do SBT. Sua atuação chamou a atenção de Silvio Santos, que o promoveu para âncora do jornal “Primeiro Impacto”. Essa escolha gerou polêmica, pois Dudu era jovem e não possuía formação acadêmica na área, mas ele se manteve à frente do programa por sete anos, mesmo enfrentando críticas e mudanças de horário.

No entanto, sua trajetória no SBT terminou em junho de 2023, quando foi demitido por questões relacionadas ao seu comportamento. Depois disso, Dudu buscou oportunidades em emissoras regionais, como TV Astral e TV Meio, onde continuou apresentando programas populares. Antes de participar de “A Fazenda 17”, ele chegou a considerar se candidatar a vereador em São Paulo, mas decidiu voltar à TV Meio. A participação no reality consolidou sua imagem e lhe deu nova visibilidade.

A contratação de Dudu Camargo e sua futura atuação nas atrações jornalísticas da Record mostram a intenção da emissora de fortalecer seu relacionamento com o público que o apoiou, mantendo-o em evidência e ampliando sua presença na programação. Com isso, espera-se que Dudu siga construindo sua carreira na televisão, agora em um novo papel.