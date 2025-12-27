Novelas da Globo em 2025: disputas familiares e inclusão social

A Globo anunciou a programação de suas novelas para o ano de 2025, destacando diferentes tramas que prometem envolver o público. Veja a seguir os principais enredos que estarão em exibição.

### Guerreiros do Sol

Criada pelos roteiristas George Moura e Sergio Goldenberg, “Guerreiros do Sol” estreou em 11 de junho no streaming, com novos episódios liberados todas as quartas-feiras. Na televisão, será exibida de segunda a sexta, às 22h40, com reprise aos sábados.

A trama gira em torno de Rosa, interpretada por Isadora Cruz, e Josué, vivido por Thomás Aquino. Os dois jovens se apaixonam em meio a um sertão marcado por seca e injustiças sociais. No entanto, o amor deles provoca a fúria do Coronel Elói Bandeira, papel de José de Abreu, que decide se vingar de Josué. A busca por vingança culmina em uma tragédia que atinge a família Alencar. Em sua dor, Josué se junta a seus irmãos e ao cangaceiro Miguel Ignácio, interpretado por Alexandre Nero, e a história se desenrola com conflitos familiares e tensões entre irmãos.

### A Nobreza do Amor

“A Nobreza do Amor”, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., se passa nos anos 1920 e segue a jornada de Aika, papel de Duda Santos, que é filha de uma rainha do fictício reino de Batanga, na África. Mãe e filha fogem para escapar do tirano Jendal, interpretado por Lázaro Ramos, que impõe um regime de medo.

No Brasil, elas se estabelecem no interior do Rio Grande do Norte. Aika se adapta a um novo estilo de vida e começa um romance com Tonho, um trabalhador rural vivido por Ronald Sotto. O enredo também apresenta uma série de antagonistas, incluindo Mirinho (Nicolas Prattes) e outros personagens, trazendo complexidade e drama à narrativa.

### Lá na Minha Terra

“Lá na Minha Terra” se passa nos dias atuais e conta a história de Rosenda, uma mãe sertaneja que parte em busca do marido desaparecido. Ao chegar em São Paulo, ela se depara com um homem completamente mudado: rico, casado e disposto a apagar seu passado. A trama explora os desafios que Rosenda enfrenta na metrópole, enquanto seus filhos lidam com seus próprios segredos e dilemas. A estreia está prevista para entre novembro de 2026 e junho de 2027.

### Quem Ama Cuida

A novela “Quem Ama Cuida” foca em Adriana, interpretada por Letícia Colin, uma cuidadora de idosos que, ao longo de mais de 200 capítulos, desenvolve um relacionamento com Rogério Brandão, um milionário interpretado por Antonio Fagundes. A história se complica quando Rogério decide se casar com Adriana e deixá-la como sua herdeira, apenas para ser assassinado em uma noite fatídica. A partir disso, Adriana se torna principal suspeita e passa a lutar para provar sua inocência, em um enredo que envolve vingança e uma busca implacável pela verdade.

### Próxima Página

Finalmente, “Próxima Página”, escrita por Juan Jullian e Luciana Pessanha, tem estreia prevista para o segundo semestre de 2026, após “Coração Acelerado”. A história segue Íris, uma jovem sonhadora que se muda para São Paulo com o desejo de se tornar escritora. Durante um concurso literário, ela se apaixona pelo famoso escritor Cássio Lamira, mas acaba descobrindo que ele plagiou sua obra. A novela também abordará a alfabetização na terceira idade, reforçando temas de inclusão social. A previsão é que tenha 179 capítulos e seja exibida entre agosto de 2026 e março de 2027.

Essas produções refletem a diversidade de histórias e a riqueza das experiências humanas, com temas que vão do amor à luta por justiça, prometendo prender a atenção do público ao longo do ano.