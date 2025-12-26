Caio Coppolla é o novo contratado do SBT News

A emissora SBT News anunciou a contratação do comentarista político Caio Coppolla, que começará a participar da programação com um novo quadro chamado “Boletim Coppolla”. Esta atração será exibida diariamente nos principais telejornais da emissora. A novidade ocorre logo após Coppolla deixar a CNN Brasil, onde atuava no programa “O Grande Debate” ao lado do ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo.

Coppolla, de 39 anos e formado em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), começou sua carreira como comentarista político em 2018. Ele trabalhou em veículos como Jovem Pan e CNN Brasil, e atualmente conta com mais de seis milhões de seguidores nas redes sociais, o que demonstra sua forte presença digital.

A proposta de inserção de Coppolla na equipe do SBT foi feita imediatamente após o término de seu contrato anterior, indicando a agilidade da emissora em se adaptar às mudanças no cenário político e na cobertura de notícias. Segundo informações da emissora, a expectativa é que sua chegada amplie a análise política nos telejornais e traga uma diversidade de opiniões, especialmente no programa “SBT Brasil”, que vai ao ar aos sábados.

Com a contratação de um comentarista conhecido por seu estilo combativo e que possui uma base sólida de fãs, o SBT busca fortalecer sua atuação na cobertura de notícias políticas e oferecer uma variedade maior de perspectivas em um momento em que a disputa pela audiência na TV aberta é intensa. A introdução do “Boletim Coppolla” representa um passo significativo na estratégia do SBT, que visa reposicionar a emissora no cenário do jornalismo de opinião e para se destacar em meio à reconfiguração das análises políticas nas principais emissoras do Brasil.