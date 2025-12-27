Entretenimento

Capítulos de 5 a 10 de janeiro de 2026

Resumo dos Capítulos de "É Tá Mundo Melhor" (5 a 10 de Janeiro de 2026)

Capítulo 162 – 5 de Janeiro

Lourival celebra a decisão de Dita de se apresentar como Doris River, acreditando que a cantora fará sucesso. Enquanto isso, Sandra se preocupa em ser reconhecida por Araújo e pressiona Olga a contar os pontos fracos do ex-marido. Túlio aconselha Estela a se reconciliar com Míriam. Durante o desabafo, Dita revela a Candinho que sua performance ajudará a salvar a fábrica. Pombinha tem dificuldades em se entender com Zulma, causando irritação em Zenaide. Lourival prepara uma gravação secreta do show de Sandra, que já está com seu ex-noivado desfeito, e Estela se abre para Míriam.

Capítulo 163 – 6 de Janeiro

Estela diz a Míriam que nunca a perdoará. Dita suspeita de Zulma, que insiste em visitar a Casa dos Anjos. Anacleto aceita o pedido de casamento de Zé dos Porcos a Maria Divina. Quinzinho encontra esmeraldas entregues pela Mãe de Ouro e esconde delas Cunegundes e Jocasta. Sandra decide sequestrar Samir e pede ajuda a Ernesto. Dita tenta convencer Estela a reconsiderar seu perdão. Míriam tem uma conversa importante com Túlio, enquanto Zulma manipula Samir para que ele minta diante da juíza. Túlio leva um presente de Míriam a Estela, que se emociona. Dita pratica seu show sob a supervisão de Lourival, que começa a se apaixonar por ela.

Capítulo 164 – 7 de Janeiro

Lourival acredita que Dita se tornará um grande sucesso no Brasil. Com a ajuda financeira de Dita, Candinho começa a recuperação de sua fábrica. Celso enfrenta um coração partido. Picolé percebe que Policarpo está nervoso com a presença de Pé-de-Cabra e Cara-de-Gato. Quinzinho pondera o que fazer com as esmeraldas. Anabela se irrita ao ver Estela beijando Túlio. Samir mente à juíza sob orientação de Zulma, enquanto Ernesto revela o plano de sequestro a Sandra. Zenaide fica desconfiada da adoção de Samir por Zulma. Míriam conversa com Estela, e Dita apresenta Anabela como sua filha.

Capítulo 165 – 8 de Janeiro

Míriam hesita ao escutar Dita afirmar que Anabela é sua filha. Candinho tem um mau pressentimento ao ver Cara-de-Gato e Pé-de-Cabra. Estela revela a Míriam que é a mãe de Anabela. Túlio tenta convencer Celso a aceitar o fim de seu relacionamento com Estela. Celso pede apoio a Sandra. Zulma fala com Zenaide sobre a adoção de Samir. Cunegundes decide retomar a busca pela Mãe de Ouro, enquanto Haydée pensa em encontrar seu pai. Dita conta a Manoela que é a cantora Doris River. Estela exige que Míriam mantenha segredo sobre sua maternidade, afirmando que Anabela não pode saber que é filha de Ernesto.

Capítulo 166 – 9 de Janeiro

Míriam agradece Estela por acolhê-la em sua casa. Lourival fica preocupado quando Dita menciona Manoela. As preparações para a festa de Réveillon no dancing estão a todo vapor. Lourival sente que pode estar se apaixonando por Dita. Míriam tenta se aproximar de Estela enquanto brinca com Anabela. Maria Divina e Zé dos Porcos organizam seu casamento. Estela conta a Dita que também é mãe de Anabela. Zulma e Zenaide entram na festa de Ano Novo, onde vêem Candinho beijando Doris River.

Capítulo 167 – 10 de Janeiro

Zulma e Zenaide ficam furiosas com Candinho, sem saber que Doris é Dita. Margarida e Asdrúbal enganaram Olímpia. Lourival questiona Dita sobre sua carreira e a possibilidade de se afastar de Candinho. Haydée descobre o endereço de seu pai, com Araújo a apoiando. Míriam dá conselhos a Estela sobre seus relacionamentos. Ela também conta a Estela sobre seu passado com Júlio. Lourival registra o show de Doris sem que Dita saiba. Todos celebram a chegada do Ano Novo, enquanto Cara-de-Gato e Pé-de-Cabra sequestram Simbá, ao invés de Samir, o que irrita Ernesto. Haydée confronta a filha de seu pai, e Baronesa se insinua para Túlio, preparando um flagrante.

Importante: Os resumos dos capítulos podem ser alterados conforme a edição realizada pela emissora.

