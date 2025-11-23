novela ‘romaria’: enredo e detalhes da produção da hbo max e band

A novela “Romaria” está programada para marcar o retorno da teledramaturgia da Band em 2026, prometendo destacar a Paraíba como um importante cenário cultural. Além da exibição na TV aberta, a trama terá uma versão especial na plataforma de streaming HBO Max. Criada e dirigida por Jayme Monjardim, com roteiro de Leticia Wierzchowski, a novela contará com 81 capítulos que abordarão temas como fé, reencontro familiar e diversidade religiosa.

A maior parte das gravações ocorrerá em João Pessoa, que será a principal locação, além de algumas cenas que ocorrerão em Cabaceiras, conhecida como a “Roliúde Nordestina” devido ao seu histórico de produções audiovisuais e belas paisagens. Monjardim já visitou diversas cidades da Paraíba para selecionar as melhores locações para a produção.

A expectativa é que a exibição na Band e na HBO Max aumente o fluxo de turistas interessados nas cidades mostradas na novela, ajudando a impulsionar o turismo religioso e cultural na região. “Romaria” será produzida pela Putz Creators, empresa de Monjardim, com apoio financeiro do fundo Cinemoney, que apoia projetos no setor audiovisual.

Jayme Monjardim é um nome conhecido no mundo das novelas, com trabalhos marcantes na Globo. Após deixar a emissora, ele tem se dedicado a projetos independentes e “Romaria” foi desenvolvida após sua experiência com outras produções. A trama é baseada na famosa canção “Romaria”, de Renato Teixeira, e gira em torno de uma família com sete irmãos que, após perderem seus pais, se distanciam devido a desentendimentos. Um dos irmãos recebe de sua mãe, já em estado terminal, o pedido de reunir a família, usando a romaria como um símbolo de reconciliação.

A narrativa da novela se centra em uma romaria tradicional, onde os irmãos se reencontram após anos, e ao longo do caminho, enfrentam mágoas, segredos e buscam perdão. A caminhada dos personagens serve como uma metáfora para suas jornadas internas em busca de perdão e reconciliação com o passado.

“Romaria” é descrita como uma obra “multissensorial”, que busca resgatar a cultura brasileira por meio de elementos musicais e espirituais, oferecendo uma experiência que combina melodrama e paisagens marcantes. A novela tem como objetivo valorizar manifestações culturais, festas religiosas e expressões de fé típicas do Brasil, principalmente do Nordeste.

Um aspecto inovador da produção será a abordagem da diversidade religiosa. Embora o catolicismo seja o foco central, a novela também incluirá representações do espiritismo, protestantismo e outras crenças, promovendo um diálogo inclusivo sobre espiritualidade sem reforçar estigmas.

No formato, a novela terá 81 capítulos de aproximadamente 45 minutos, exibidos na Band e HBO Max, em horários ainda a serem definidos. A produção é parte de uma parceria da Band com a Warner Bros. Discovery, e, ao final de cada episódio, haverá um segmento documental que contará histórias reais de romeiros, conectando a ficção aos relatos de fé, superação e experiências espirituais vividas por muitas pessoas durante as romarias.