Personagem de Sérgio Malheiros em ‘Êta Mundo Melhor’ ganha detalhes

Sérgio Malheiros retorna à televisão após seis anos de ausência das novelas da Globo. O ator, que não participava de produções da emissora desde sua atuação em “Verão 90”, em 2019, fará uma participação especial na novela das 18h “Êta Mundo Melhor!”. Na trama, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, ele interpretará o empresário Lourival, que desempenhará um papel crucial na vida da cantora Dita, vivida por Jeniffer Nascimento.

A chegada do personagem Lourival está prevista para acontecer em meados de dezembro e promete mudar a trajetória de Dita. Ele a verá cantando em um bonde e, encantado pelo talento da jovem, decidirá procurá-la e lhe entregar seu cartão de visitas. Posteriormente, eles se reencontrarão na pensão de Margarida, papel de Nivea Maria. Durante esse encontro, Lourival fará uma ousada promessa: ele pretende transformar Dita na maior cantora do país.

Contudo, a jornada entre o empresário e a artista não será fácil. Em capítulos futuros, Ernesto, interpretado por Eriberto Leão, tentará impedir Dita de gravar um disco. Diante desse obstáculo, Dita planeja confrontar Ernesto, mas Lourival intervirá, oferecendo sua ajuda para solucionar o problema.

Outro momento aguardado na novela é a revelação de Candinho, vivido por Sergio Guizé. No capítulo 140, que será exibido no dia 10 de dezembro, Candinho revelará a Samir, interpretado por Davi Malizia, que é seu pai. Essa revelação ocorrerá após um incêndio que deixará Candinho gravemente ferido, levando-o a ser internado. Durante seu tempo inconsciente, ele terá sonhos com sua mãe, Anastácia, papel de Eliane Giardini, que lhe revelará uma verdade sobre sua infância: Samir, criado por Zulma (Heloísa Périssé), é na verdade seu filho.

Ao acordar do coma, Candinho deixará o hospital sem avisar ninguém e buscará Samir, enquanto Dita, ao chegar ao hospital, encontrará o quarto vazio e ficará preocupada. O médico a tranquilizará, informando que Candinho se recupera bem.

Em termos de audiência, “Êta Mundo Melhor!” tem superado expectativas. Desde sua estreia em 30 de junho de 2025, a novela registrou uma média de 19,6 pontos na Grande São Paulo, segundo dados do Kantar Ibope. Esse desempenho a coloca como a produção de maior audiência do horário na década de 2020, superando outras novelas como “Amor Perfeito” e “Garota do Momento”.

Graças ao sucesso, a Globo decidiu estender a novela, que deveria terminar em fevereiro, agora terá 221 capítulos e será exibida até 13 de março de 2026. A continuação da história de Candinho, que já havia conquistado o público em “Êta Mundo Bom!” em 2016, demonstra o forte apelo do personagem.

A próxima novela, “A Nobreza do Amor”, já foi oficialmente confirmada e estreia em 16 de março de 2026. A trama, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., contará com direção artística de Gustavo Fernandez. Ela promete unir elementos de fantasia e realismo, abordando a história de uma princesa africana que foge para o Nordeste brasileiro na década de 1920, com Duda Santos e Lázaro Ramos no elenco principal.