Final da Sul-Americana impulsa SBT a vice-liderança em SP

A final da Copa Sul-Americana, realizada no sábado (22 de novembro), foi um marco para o SBT, que se destacou na audiência de 2025. Mesmo sem a presença de um time paulista na decisão, a emissora de Silvio Santos alcançou a vice-liderança em audiência na Grande São Paulo, registrando uma média de 7,2 pontos. A Record, concorrente direta, ficou em terceiro lugar com 3,8 pontos.

O jogo decisivo, entre Lanús e Atlético-MG, aconteceu entre 17h e 19h49. Durante a transmissão, o SBT atingiu o pico de 8,8 pontos às 19h47, demonstrando um bom desempenho nas disputas de audiência. Esses números ainda são preliminares e podem ser ajustados com a divulgação oficial prevista para a próxima segunda-feira (24).

No campo, o Atlético-MG foi derrotado pelo Lanús nos pênaltis após um empate sem gols. O jogo ocorreu no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, e resultou na conquista do bicampeonato da Copa Sul-Americana pelo Lanús. Embora o desempenho do time mineiro tenha sido bem avaliado, esse jogo não foi o mais assistido da temporada na TV aberta. Ele ficou na quarta posição no ranking de audiência da competição, enquanto o Corinthians dominou a lista com três das quatro partidas mais vistas deste ano.

Os três jogos mais assistidos foram:

1. América de Cali x Corinthians (6 de maio) – 11,3 pontos de média

2. América de Cali x Corinthians (8 de abril) – 11,0 pontos

3. Corinthians x Huracán (28 de maio) – 10,2 pontos

Assim, o jogo entre Atlético-MG e Lanús aparece em quarto lugar, seguido por Fluminense x Lanús (23 de setembro), que registrou 5,2 pontos.

Esses números indicam a influência do Corinthians sobre a audiência do torneio em São Paulo, mostrando como a presença de grandes clubes pode impactar os índices de audiência. Apesar de o Atlético-MG e o Fluminense não terem alcançado pontos tão altos, sua participação em jogos decisivos ainda ajudou o SBT a manter o futebol internacional como um produto significativo em sua grade.

Nos bastidores, há otimismo entre os executivos do SBT em relação ao desempenho do futebol. A Copa Sul-Americana é vista como parte de uma estratégia mais ampla para reposicionar a emissora na disputa por grandes eventos esportivos, ao lado de ligas renomadas como a Champions League e a Copa do Mundo. A expectativa é fortalecer ainda mais a marca esportiva do canal, atraindo e fidelizando um público que valoriza a cobertura de jogos importantes na TV aberta.

Com isso, o SBT mantém sua intenção de continuar investindo em transmissões de partidas decisivas, tanto de clubes sul-americanos quanto europeus, assegurando que o público tenha acesso a grandes eventos esportivos nos próximos meses, incluindo as competições continentais e a Champions League.