Números consolidados de 25 de novembro de 2025

Na noite de terça-feira, 25 de novembro de 2025, a série “Três Graças” alcançou um desempenho notável, superando até mesmo o “Jornal Nacional”, que noticiou a prisão definitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. A atração da Globo marcou 23 pontos de audiência, consolidando sua posição como um dos programas mais assistidos da noite.

Outra produção que se destacou foi “Mãe”, que também atingiu um pico de 8 pontos, empatando assim com o seu melhor índice de público na cidade de São Paulo. Enquanto isso, a transmissão da partida de futebol da Champions League entre Chelsea e Barcelona trouxe bons números para o SBT, com a audiência do jogo alcançando 4,6 pontos.

A disputa pelo terceiro lugar no ranking de audiência ficou acirrada entre os programas “Alô Você” e “Jogo Aberto”. Ambas as atrações competiram fortemente na preferência do público.

Os números de audiência consolidada na Grande São Paulo refletem a competitividade entre os diferentes canais e seus programas. Confira abaixo as audiências dos principais programas veiculados nessa data:

Audiências dos Programas:

Hora Um: 4,5

4,5 Bom Dia SP: 8,7

8,7 Bom Dia Brasil: 8,3

8,3 Encontro com Patrícia Poeta: 6,5

6,5 Mais Você: 6,6

6,6 SP1: 9,2

9,2 Globo Esporte: 9,7

9,7 Jornal Hoje: 10,0

10,0 Edição Especial: Terra Nostra: 11,7

11,7 Flash do Jornalismo: 12,7

12,7 Terra Nostra: 11,9

11,9 Sessão da Tarde: Incontrolável: 10,1

10,1 Plantão do Jornalismo: 10,6

10,6 Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 12,8

12,8 Êta Mundo Melhor!: 16,4

16,4 SP2: 18,4

18,4 Dona de Mim: 20,9

20,9 Jornal Nacional: 22,2

22,2 Três Graças: 23,0

23,0 Brasileirão: Grêmio x Palmeiras: 19,6

19,6 Segue o Jogo: 10,8

10,8 Jornal da Globo: 7,7

7,7 Conversa com Bial: 5,1

5,1 Dona de Mim (reapresentação): 4,6

4,6 Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,7

Mídia na Televisão Aberta:

Balanço Geral Manhã: 1,5

1,5 Balanço Geral Manhã SP: 3,2

3,2 Fala Brasil: 3,6

3,6 Hoje em Dia: 3,7

3,7 Balanço Geral SP: 5,1

5,1 Igreja Universal: 6,0

6,0 Balanço Geral SP: 5,7

5,7 A Escrava Isaura: 4,3

4,3 Cidade Alerta: 3,7

3,7 Jornal da Record: 6,8

6,8 Mãe: 7,1

7,1 A Fazenda 17: 6,8

SBT:

SBT Manhã: 3,0

3,0 Primeiro Impacto: 2,0

2,0 Alô Você: 2,5

2,5 Champions: Chelsea x Barcelona: 4,6

4,6 Programa do Ratinho: 3,7

Band:

Jogo Aberto: 1,2

1,2 Brasil Urgente: 1,8

1,8 Jornal da Band: 3,2

Esses dados são importantes para o mercado publicitário, pois um ponto de audiência em 2025 corresponde a 77.488 lares sintonizados na Grande São Paulo. As informações refletem o cenário atual da programação televisiva no Brasil, onde cada programa compete intensamente pela atenção do público.