Desgaste afeta entretenimento de auditório na TV aberta em 2025

Queda da Audiência dos Programas de Auditório em 2025

Em 2025, os programas de auditório e variedades da TV aberta na Grande São Paulo enfrentaram uma significativa perda de audiência. O "Domingão com Huck" registrou uma média de 12,5 pontos, uma diminuição de 9% em comparação ao ano anterior, marcando o pior desempenho na história do programa. Esse cenário foi repetido por outros formatos tradicionais, com poucos se destacando positivamente.

Entre os programas que se mantiveram relativamente estáveis, "Altas Horas" obteve 12,0 pontos, com uma queda de apenas 1%, enquanto "Que História é Essa, Porchat?" apresentou um crescimento leve, alcançando 8,3 pontos, um aumento de 1%. Esses dados indicam que mesmo em um ano complicado, algumas atrações conseguiram se manter ou até crescer em meio a um panorama desafiador.

Desgaste do Entretenimento de Fim de Semana

Além do "Domingão", o "Caldeirão com Mion" também registrou um desempenho fraco, com 10,3 pontos, uma queda de 10%, estabelecendo assim um novo recorde negativo. Outros programas, como "Lady Night", também não conseguiram evitar a queda, marcando 9,1 pontos, com um recuo de 9%. Essa tendência de queda aponta para uma diminuição geral no apelo do entretenimento de fim de semana, que vem enfrentando o impacto do consumo sob demanda, das redes sociais e da concorrência de eventos ao vivo.

Resultados em Diversos Programas

Embora muitos programas tenham enfrentado dificuldades, algumas produções se destacaram em meio à crise.

Altas Horas : 12,0 pontos (-1%) – leve queda num contexto mais resistente.

: 12,0 pontos (-1%) – leve queda num contexto mais resistente. Que História é Essa, Porchat? : 8,3 pontos (+1%) – um crescimento discreto em um ano difícil.

: 8,3 pontos (+1%) – um crescimento discreto em um ano difícil. Acerte ou Caia : 5,5 pontos (=) – estabilidade em relação ao ano anterior.

: 5,5 pontos (=) – estabilidade em relação ao ano anterior. Sabadão de Todos: 1,2 pontos (+9%) – crescimento percentual significativo, mesmo que em uma faixa baixa.

Desempenho dos Programas na Zona Intermediária

Na chamada "zona do meio", os resultados foram mistos. O "Encontro com Patrícia Poeta" teve 6,7 pontos, uma queda de 4%, atingindo também a pior média histórica. O "Conversa com Bial" ficou com 5,0 pontos, uma queda de 2%, também estabelecendo um novo recorde negativo. Outros programas, como "Programa Silvio Santos" (7,1 pontos; -1%) e "Domingo Legal" (6,0 pontos; -2%), apresentaram quedas moderadas.

Desempenho Noturno e Impactos Avassaladores

Os programas da faixa noturna mostraram o maior impacto, com quedas dramáticas. O "Sabadou com Virginia" teve uma média de 3,3 pontos, com uma queda de 20%. O "Perrengue" despencou para 1,8 pontos, um recuo de 25%. O "Melhor da Noite" atingiu 0,9 pontos, uma queda impressionante de 58%, enquanto o "Perrengue do Dia" chegou a 0,5 pontos, com uma redução de 50%.

Projeções para 2026

Os dados de 2025 trazem um alerta para o entretenimento tradicional, que está cada vez mais vulnerável. A faixa noturna foi marcada por volatilidade e quedas acentuadas. Em resposta a essa situação, as emissoras devem repensar suas grades e apostar em eventos, quadros que gerem repercussão imediata e em formatos que dialoguem com as novas formas de consumo de conteúdo, ampliando assim a conexão com o público.

Essas estratégias são fundamentais para reverter a tendência de queda e recuperar a audiência nos próximos anos.