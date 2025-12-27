Nova temporada traz música e alegria em alta.

A temporada do programa "Caldeirão de Verão" com Marcos Mion abre suas portas a partir de 3 de janeiro. A primeira gravação acontecerá em São Miguel do Gostoso, no litoral do Rio Grande do Norte. Este local foi escolhido não apenas por sua beleza natural, mas também para criar um clima de luau que complemente a experiência musical do programa. A ideia é trazer ritmos variados para o repertório, promovendo uma conexão mais profunda com o ambiente local.

No palco da estreia, irão se apresentar Zaynara, Solange Almeida e Luan Pereira, formando uma união inédita entre eles. O formato do show será intimista, permitindo uma interação especial com o público da região, refletindo a atmosfera descontraída das praias. Solange Almeida comenta que essa parceria é uma oportunidade de celebrar a música, reunindo diferentes estilos e gerações. “Será um encontro de ritmos e alegrias com esses dois jovens talentos”, destaca a artista.

Além de sua participação no programa, Solange Almeida está se preparando para um ano cheio de atividades com o projeto "Absoluta", que inclui uma série de shows em várias cidades. Após um 2023 marcante, em que lançou um novo trabalho e conquistou reconhecimento, ela expressa sua felicidade com o novo ciclo em sua carreira. Solange ressalta a importância da reinvenção e do contato com novos públicos, dizendo: “É fundamental se reinventar e encontrar o público em lugares diferentes”.

A escolha de São Miguel do Gostoso para a estreia da temporada reflete a conexão do programa com locais que favorecem a união entre natureza e música. A produção investiu em uma cenografia que valoriza o espaço, proporcionando ao público uma experiência sensorial rica, que vai além da televisão convencional.

Sob a renovação do formato com Marcos Mion, "Caldeirão de Verão" busca trazer frescor ao verão na televisão aberta, ao mesmo tempo que dá destaque a novos talentos, como Zaynara e Luan Pereira, em companhia de artistas já reconhecidos. O objetivo é consolidar o programa como um espaço de experimentação musical, celebrando a diversidade artística e unindo paisagens deslumbrantes a performances vibrantes em uma temporada que promete atingir novos públicos.