Entretenimento

Bella Campos fala sobre sua trajetória em ‘Vale Tudo’

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
1 minuto de leitura
Bella Campos. Foto: Reprodução/Altas Horas (Globo)
Bella Campos detalha jornada até ‘Vale Tudo’

Bella Campos, atriz conhecida por interpretar Maria de Fátima no remake de “Vale Tudo”, compartilhou sua trajetória no programa “Altas Horas”. Ela revelou que seu caminho até o estrelato na TV foi repleto de desafios e superações.

Bella cresceu em um ambiente modesto e, antes de se tornar atriz, trabalhava em um café dentro de um teatro. Durante esse período, as pessoas frequentemente a questionavam se ela era atriz. Apesar de nunca ter tido contato com esse universo, o interesse despertou nela uma vontade de experimentar. “Trabalhando no café, as pessoas perguntavam se eu era atriz. Comecei a modelar e fiz um comercial em que interpretei uma noiva. Fiquei fascinada por me vestir de figurino e decidi ir para São Paulo estudar atuação”, contou.

Com a decisão de se dedicar à formação, Bella logo teve seu primeiro contato com a Globo. “Um dia, recebi uma ligação do canal me convidando para um cadastro. Fui chamada para um workshop de ‘Malhação’ e, após ser aprovada, acabei fazendo parte do elenco principal. No entanto, veio a pandemia, que trouxe incertezas, mas também uma esperança dentro de mim. Até então, achava que não pertencia a esse mundo, mas comecei a acreditar que era possível”, explicou.

Um momento decisivo em sua carreira ocorreu durante o processo seletivo para “Pantanal”, uma novela que a conectou a experiências pessoais. Bella contou que já teve vivências únicas no Rio Negro, incluindo um incidente em que foi mordida por um jacaré. Essas memórias tornaram a conquista do papel em “Pantanal” ainda mais especial para ela. Como Muda, sua personagem na trama, Bella consolidou seu espaço no cenário das novelas brasileiras antes de assumir o papel em “Vale Tudo”.

A história de Bella Campos reflete como a determinação e as oportunidades podem mudar o rumo de uma vida, desenhando um novo futuro na televisão brasileira.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Tadeu Schmidt. Foto: Reprodução/Gshow

Tadeu Schmidt traz novidades e aguça torcida para o BBB 26

36 minutos atrás
Zaynara, Solange Almeida e Luan Pereira. Foto: Victor Antunes/Globo

Nova temporada traz música e alegria em alta.

23 horas atrás
capítulos de 5 a 10 de Janeiro de 2026

Capítulos de 5 a 10 de janeiro de 2026

1 dia atrás
Novelas da Globo para 2025. Foto: Reprodução/Globo

Novelas da Globo em 2025: disputas familiares e inclusão social

1 dia atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo