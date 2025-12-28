Bella Campos fala sobre sua trajetória em ‘Vale Tudo’
Bella Campos, atriz conhecida por interpretar Maria de Fátima no remake de “Vale Tudo”, compartilhou sua trajetória no programa “Altas Horas”. Ela revelou que seu caminho até o estrelato na TV foi repleto de desafios e superações.
Bella cresceu em um ambiente modesto e, antes de se tornar atriz, trabalhava em um café dentro de um teatro. Durante esse período, as pessoas frequentemente a questionavam se ela era atriz. Apesar de nunca ter tido contato com esse universo, o interesse despertou nela uma vontade de experimentar. “Trabalhando no café, as pessoas perguntavam se eu era atriz. Comecei a modelar e fiz um comercial em que interpretei uma noiva. Fiquei fascinada por me vestir de figurino e decidi ir para São Paulo estudar atuação”, contou.
Com a decisão de se dedicar à formação, Bella logo teve seu primeiro contato com a Globo. “Um dia, recebi uma ligação do canal me convidando para um cadastro. Fui chamada para um workshop de ‘Malhação’ e, após ser aprovada, acabei fazendo parte do elenco principal. No entanto, veio a pandemia, que trouxe incertezas, mas também uma esperança dentro de mim. Até então, achava que não pertencia a esse mundo, mas comecei a acreditar que era possível”, explicou.
Um momento decisivo em sua carreira ocorreu durante o processo seletivo para “Pantanal”, uma novela que a conectou a experiências pessoais. Bella contou que já teve vivências únicas no Rio Negro, incluindo um incidente em que foi mordida por um jacaré. Essas memórias tornaram a conquista do papel em “Pantanal” ainda mais especial para ela. Como Muda, sua personagem na trama, Bella consolidou seu espaço no cenário das novelas brasileiras antes de assumir o papel em “Vale Tudo”.
A história de Bella Campos reflete como a determinação e as oportunidades podem mudar o rumo de uma vida, desenhando um novo futuro na televisão brasileira.