Nova novela das sete destaca sertanejo e empoderamento feminino

A nova novela das sete da TV Globo, intitulada “Coração Acelerado”, promete trazer uma mistura de romance, humor e a rica cultura sertaneja. Com estreia marcada para janeiro de 2026, a produção, criada por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, se destaca não só pela narrativa envolvente, mas também pela sua trilha sonora, que é parte fundamental da história. O projeto é dirigido artisticamente por Carlos Araujo, e as gravações estão sendo feitas em Goiás, onde a equipe se inspira nas paisagens e sonoridades do Centro-Oeste.

### Música como destaque

Na novela, a música não é apenas um complemento, mas sim uma protagonista. A trilha sonora foi criada por uma equipe que inclui a gerência musical da Globo, e conta com composições originais além de sucessos do sertanejo. Carlos Araujo descreve a trilha como uma “viagem sonora de lembranças e paixões”, refletindo a identidade e as emoções dos personagens.

Os artistas, tanto consagrados quanto novos talentos do sertanejo, estarão presentes na trilha, o que promete enriquecer ainda mais a experiência do público. O sertanejo é visto como uma expressão cultural forte e afetiva, engrandecendo a conexão dos brasileiros com a música.

### Novidades na criação musical

Entre as inovações para “Coração Acelerado”, estão os song camps, encontros criativos que reúnem compositores de todo o Brasil, realizados em Goiânia e no Rio de Janeiro. Esses encontros resultaram na criação de mais de 40 músicas originais feitas especialmente para a trama. Filippe Siqueira, diretor da Warner Chappell Music, ressaltou que a colaboração com a Globo é uma novidade e que cada personagem ganhou canções feitas sob medida para suas histórias.

Juliana Costantini, responsável pela produção musical na emissora, destacou que a novela é uma celebração à música brasileira, em especial ao sertanejo, e um foco em talentos emergentes.

### Uso de tecnologia

A produção também está incorporando tecnologia de ponta, utilizando inteligência artificial para melhorar a performance vocal de Isadora Cruz, que interpretará a personagem Agrado Garcia. Essa técnica combina a voz da atriz com a de uma cantora profissional, proporcionando um resultado natural nas cenas musicais e evitando a necessidade de dublagem convencional.

Para garantir performances autênticas, o elenco passou por intensivos treinamentos nas áreas de canto, violão e expressão corporal, com suporte profissional na área de fonoaudiologia.

### A trama

A história de “Coração Acelerado” segue Agrado Garcia, uma jovem cantora e compositora que anseia por um lugar no mundo do sertanejo. Criada em caravanas musicais no interior do Brasil, ela foi influenciada por grandes nomes do gênero, como Marília Mendonça e Simone & Simaria.

Durante a infância, Agrado conhece João Raul, um garoto com o mesmo sonho de ser cantor. Após um desencontro, eles se separam, mas o destino traz João de volta à vida de Agrado quando ele se torna uma estrela do sertanejo e tenta encontrá-la nas redes sociais. Essa busca gera ciúmes em Naiane Sampaio, a namorada influenciadora digital de João, e desencadeia uma série de eventos que entrelaçam segredos do passado e dilemas de identidade.

### Inspiração cultural

Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento se aprofundaram na cultura sertaneja para desenvolver a narrativa, buscando trazer uma história genuína e emocional. Izabel destacou que o sertanejo é um gênero que fala de amor e sentimentos, enquanto Maria Helena enfatizou o caráter romântico e feminino da trama, que retrata um sertanejo contemporâneo e culturalmente rico. A colaboração com a TV Anhanguera e a troca com artistas locais foram cruciais na construção da história.

“Coração Acelerado” promete ser uma produção que une música, cultura e uma narrativa impactante, celebrando a força da mulher e o poder do sertanejo.