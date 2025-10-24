Apartamento de luxo na Torre Odeon tem toboágua privativo

A cobertura de US$ 440 milhões em Mônaco não é apenas uma casa. É um verdadeiro símbolo de luxo no cenário imobiliário global. Localizada no topo da magnífica Torre Odeon, essa residência, chamada de “Sky Penthouse”, ocupa nada menos que três andares e impressionantes 3.300 metros quadrados. Ao olhar para esse espaço, fica claro por que ela se tornou um ícone de exclusividade e alto valor no coração do principado.

O preço exorbitante é justificado por características que vão além do comum. Um dos destaques é um toboágua privativo que leva da pista de dança até uma piscina de borda infinita. Esse toque especial, mencionado por fontes confiáveis como a IstoÉ Dinheiro, coloca o imóvel em uma categoria própria,.

Além disso, a análise do Achieve Real revela que essa cobertura supera outros apartamentos de luxo em lugares renomados como Londres ou Nova Iorque. A personalização e o nível de sofisticação atingem patamares que poucos outros imóveis podem oferecer.

O design e a estrutura da Torre Odeon

A Torre Odeon é uma verdadeira obra-prima, fruto da criatividade do promotor imobiliário Groupe Marzocco. O objetivo sempre foi claro: criar o edifício mais alto e prestigioso de Mônaco. Para isso, contaram com o talento do arquiteto Alexandre Giraldi, que projetou as duas torres assimétricas de vidro, elevando-se a 170 metros, com vistas de tirar o fôlego do Mediterrâneo.

Quando o assunto é o interior, o cuidado e a atenção aos detalhes foram deixados nas mãos do famoso designer de interiores Alberto Pinto. O resultado é um espaço que reflete pura sofisticação, usando materiais nobres e acabamentos feitos sob medida. A “Sky Penthouse” é, sem dúvida, o auge do trabalho dele, misturando conforto palaciano com tecnologia de ponta.

US$ 440 milhões: O que justifica o preço?

O valor da cobertura de US$ 440 milhões deriva de suas características impressionantes e tamanho. São cinco quartos principais e três apartamentos reservados para funcionários, garantindo um serviço similar ao de um hotel de luxo, sempre disponível. A infraestrutura está desenhada para oferecer total conforto e privacidade.

Um dos elementos mais marcantes é a área de lazer no terraço. O toboágua privativo, que conecta a pista de dança à piscina externa de borda infinita, é realmente singular. Essa, junto a diversos andares de entretenimento e vistas de 360 graus sobre a Riviera Francesa, consolidam seu status como um ativo imobiliário inigualável.

O contexto do mercado de ultraluxo

Para entender melhor o valor dessa propriedade, é preciso olhar para o mercado global de ultraluxo. A análise do Achieve Real posiciona a “Sky Penthouse” entre as coberturas mais exclusivas do mundo, comparando-a a empreendimentos em Londres, Nova Iorque e Hong Kong.

O que se destaca é que, apesar de outras propriedades alcançarem preços nas centenas de milhões, a combinação de tamanho, localização (num paraíso fiscal como Mônaco) e amenidades excepcionais coloca a cobertura da Torre Odeon em um nível à parte. É amplamente considerada a mais cara do mundo. Além disso, o Groupe Marzocco ressalta a oferta de serviços do edifício, que inclui um spa de 1.800 m², cinema privativo e suporte completo de motorista e concierge 24/7 para os residentes.

Um palácio vertical

A cobertura de US$ 440 milhões em Mônaco redefine o conceito de luxo extremo, transformando um simples apartamento em um verdadeiro palácio vertical. A ideia de ter um toboágua conectando a festa à piscina parece algo saído de um sonho.

Mas e você? O que pensa sobre esse nível de opulência? Se tivesse um orçamento ilimitado, qual seria a característica essencial na sua cobertura dos sonhos? Deixe seu comentário, adoraríamos ouvir sua opinião sobre o que há de mais sofisticado no mercado imobiliário.