Moradores arrecadam R$ 200 mil e asfalta rua não atendida pela prefeitura

Moradores do distrito de Mosqueiro, em Belém, decidiram que era hora de agir. Cansados de esperar soluções da prefeitura para as ruas tomadas por buracos e lama, eles juntaram forças e grana, arrecadando R$ 200 mil. O objetivo? Asfaltar um trecho da rua Variante, que há anos aguardava uma intervenção que nunca chegava.

A comunidade se mobilizou, comprou materiais e até organizou a execução dos serviços de terraplanagem. O novo asfalto foi aplicado no último dia 15, entre a Rua Nova, na esquina com a Escola Municipal Anna Barreau, e a Rua Paul Ledoux. Essa ação não apenas melhorou a mobilidade local, mas também trouxe à tona a situação ainda crítica de outras partes da via, que continuam sem pavimentação.

## Promessas não cumpridas

Os moradores estão tão frustrados quanto comprometidos. Eles afirmam que o trecho da Variante jamais recebeu asfalto. A única parte pavimentada era a ligação com a Rodovia Augusto Meira Filho, a PA-391, mas o que sobra é um pedaço antigo e deteriorado. Um morador contou: “Colocaram várias vezes placas prometendo asfaltamento, com valores de mais de R$ 500 mil, mas nada saía do papel. As placas desapareciam em poucos dias.”

Além disso, ainda existe um projeto antigo que prevê o asfaltamento da área e até a construção de uma ponte ligando Mosqueiro a outros bairros, como São Francisco e Carananduba. Mas, como tudo, isso também permanece em um limbo, longe de se concretizar.

## Prefeitura diz que obra não foi autorizada

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), emitiu uma nota afirmando que o asfaltamento foi realizado sem autorização prévia. Segundo eles, qualquer intervenção em via pública precisa seguir normas para garantir segurança e planejamento urbano.

Os moradores, porém, têm uma versão diferente. Eles afirmam que buscaram a autorização antes de agir. “Não fizemos nada sem pedir permissão. Se tivéssemos sabido que não era autorizado, não teríamos feito. Estávamos seguros de que a autorização existia”, disseram.

## Falta de saneamento ainda preocupa

Além do asfalto, outros problemas estruturais continuam a tirar o sono dessa comunidade. Um morador destacou: “É um mínimo que precisamos para transitar com dignidade. Aqui, a situação era limite — buracos, lama. Fizemos o melhor que pudemos, mas ainda faltam saneamento e esgoto.”

Mesmo enfrentando essas dificuldades, a melhora já é visível. “Não temos mais buracos ou lama. A agilidade das entregas aumentou bastante, e isso vai prolongar a vida dos nossos carros, que antes estavam sempre na oficina. Essa mudança é um benefício enorme para todos nós.”