Nova fase de Três Graças com Miguel Falabella e elenco renovado

Cena de Três Graças'. Foto: Estevam Avellar/Globo
Três Graças ganha nova fase com Miguel Falabella, Samuel de Assis e Daphne Bozaski

A novela Três Graças passará por mudanças significativas a partir da próxima quarta-feira, dia 29, com a chegada de novos personagens. Kasper, interpretado por Miguel Falabella, e João Rubens, vivido por Samuel de Assis, entram na trama acompanhado da filha Maggye, papel de Mell Muzzillo. Essa nova fase promete muito drama, reencontros familiares e o surgimento de rivalidades.

Durante uma visita à família Ferette, Kasper recebe a triste notícia da morte de seu irmão, o que muda completamente sua vida. Em um gesto de acolhimento, ele decide ficar responsável por Lucélia, interpretada por Daphne Bozaski, que agora se torna órfã. Essa decisão traz à tona uma disputa acirrada entre as duas jovens, Maggye e Lucélia, causando tensões tanto no ambiente familiar quanto nas relações pessoais.

A inclusão de Falabella e Assis representa uma nova etapa para Três Graças, trazendo uma abordagem que mistura comédia e drama, além de fazer críticas sociais. Miguel Falabella, com seu humor característico, e Samuel de Assis, com sua intensa carga emocional, expandem as dinâmicas familiares abordadas na novela, explorando temas como amor, perda e convivência.

A personagem Lucélia, que será interpretada por Daphne Bozaski, promete ser central na linha narrativa, destacando-se como uma figura que provoca conflitos na família e movimenta o enredo.

Três Graças é uma criação de Aguinaldo Silva, com a colaboração de outros roteiristas, e direção de Ana Paula Guimarães, Felipe Herzog, entre outros. Desde sua estreia em 20 de outubro de 2025, a novela alcançou uma média de 22 pontos de audiência em São Paulo, que é considerada baixa para o horário das 21h na televisão.

Com um total de 179 capítulos planejados, a novela deverá continuar até maio de 2026, quando será substituída pela nova obra de Walcyr Carrasco, intitulada Quem Ama Cuida.

