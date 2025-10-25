Nova novela Coração Acelerado traz amor e rivalidade em Goiás

A TV Globo está preparando uma nova novela chamada "Coração Acelerado", que substituirá "Dona de Mim" no horário das 19h. A estreia está marcada para o dia 12 de janeiro de 2026. Escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, com direção de Carlos Araújo, a trama promete trazer uma imersão no universo do sertanejo, abordando temas como romance, rivalidade e empoderamento feminino no cenário musical do interior de Goiás.

A novela será gravada em locações reais no estado de Goiás, misturando ficção, regionalismo e musicalidade. A história pretende retratar a vida e as lutas das duplas sertanejas, explorando narrativas de superação, amor proibido e autenticidade artística.

A protagonista, Agrado Garcia, interpretada por Isadora Cruz, é uma jovem cantora e compositora que cresceu em caravanas musicais e sonha em fazer sucesso no sertanejo. Ela se inspira em grandes vozes femininas do gênero, como Marília Mendonça e Maiara & Maraisa, e busca reconhecimento sem perder suas raízes.

Durante sua infância, Agrado conhece João Raul, também aspirante a cantor, interpretado por Filipe Bragança. Após um se separar, o destino os reúne anos depois, quando João Raul, já famoso, tenta encontrá-la nas redes sociais. Essa busca desperta ciúmes e intrigas na sua namorada, a influenciadora Naiane Sampaio, interpretada por Isabelle Drummond.

A narrativa se ambienta na cidade fictícia de Bom Retorno (GO), que espelha a vida no interior. Além do romance central, a história aborda conflitos familiares, disputas musicais e dilemas sobre identidade, evidenciando a dualidade entre o fascínio da fama e a preservação das origens.

As autoras buscam explorar a forte conexão entre o sertanejo e as telenovelas. Izabel de Oliveira destaca que o gênero sertanejo é muito semelhante às novelas, pois fala de amor e sentimentos, algo que sempre quis explorar. Maria Helena Nascimento acrescenta que a obra é uma história romântica e feminina, apresentando um sertanejo moderno e culturalmente rico, com a colaboração de artistas e da comunidade local.

Sob a direção de Carlos Araújo, conhecido por seu trabalho em outras produções de destaque, "Coração Acelerado" pretende utilizar a musicalidade do sertanejo não apenas como trilha sonora, mas como um elemento importante na narrativa. A estética da novela privilegiará as paisagens de Alto Paraíso, Pirenópolis e Jardim de Maytrea, apresentando o interior goiano em cores vibrantes, sons e emoções.

Ficha Técnica