Bairro mais populoso do Brasil tem 352 mil moradores e história rica

Bairro mais populoso do Brasil tem 352 mil moradores, floresta urbana de 12.500 hectares e história que remonta ao século XVII.
Campo Grande, situado na Zona Oeste do Rio de Janeiro, é o bairro mais populoso do Brasil, com cerca de 352 mil moradores, segundo o Censo 2022 do IBGE. Essa posição de destaque mostra como os bairros cariocas dominam o ranking nacional de população.

O segundo lugar também pertence ao Rio, com Santa Cruz em seguida, seguido por Jacarepaguá e Bangu, todos na mesma região. Realengo, Guaratiba, Barra da Tijuca e Tijuca completam a lista dos dez bairros mais populosos do país.

História e transformações

Campo Grande está a 52 quilômetros do Centro do Rio e abriga a maior floresta urbana do mundo: o Parque Estadual da Pedra Branca, com impressionantes 12.500 hectares. Originalmente habitada pelos indígenas Picinguaba, a área passou a ser ocupada por jesuítas e sua fundação remonta a 1673, quando foi criada a Paróquia Nossa Senhora do Desterro, marco inicial da ocupação local.

A história do bairro tomou um novo rumo em 1878, com a chegada da ferrovia, que trouxe desenvolvimento e transformou Campo Grande de uma área rural em um local em expansão. Nos anos seguintes, outras mudanças importantes ocorreram, como a introdução do bondinho elétrico em 1925 e, mais recentemente, o sistema BRT, implantado em 2014, que facilitou ainda mais a conexão com outras regiões da cidade.

Emancipação e identidade

Em 1968, Campo Grande passou por um momento histórico ao ser emancipado pelo então governador do antigo Estado da Guanabara, Fernando Negrão de Lima. Mas essa autonomia durou pouco, já que com a extinção do estado em 1975, a lei foi revogada, e o bairro voltou a ser parte do município do Rio de Janeiro.

Apesar de não ter áreas oficialmente rurais desde o Plano Diretor de 2011, Campo Grande ainda mantém uma conexão com o campo. As tradições rurais sobrevivem através de agricultores urbanos que produzem alimentos frescos e das feiras agroecológicas, que trazem um pedaço do interior para a metrópole.

