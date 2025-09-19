“Mãe” estreia na Record após sucesso no Globoplay e GNT

A Record anunciou que começará a exibir novelas turcas novamente a partir de 13 de outubro, com a estreia de “Mãe” (Anne). A atriz Cansu Dere, conhecida por papéis em “Ezel” e “Sila”, será a protagonista da trama, que irá ao ar às 21h, logo após o “Jornal da Record”.

Essa estreia é estratégica, pois acontece na mesma semana em que a Globo encerra o remake de “Vale Tudo” e inicia a nova novela “Três Graças”, de Aguinaldo Silva. Com isso, a Record busca atrair a atenção do público durante o horário nobre.

“Mãe” foi lançada na Turquia em 2016 e teve grande sucesso no Brasil após ser disponibilizada no Globoplay em 2023 e exibida pelo GNT em 2024. A novela segue o sucesso de “Força de Mulher”, outra produção turca que se destacou na audiência da Record desde julho de 2024.

### Sinopse de “Mãe”

Com um total de 85 capítulos, cada um com quase duas horas de duração, “Mãe” é inspirada no dorama “Mother”. A história gira em torno de Zeynep Güneş, uma jovem fotógrafa que se sente insatisfeita com a própria vida. Ela aceita um trabalho como professora substituta e encontra uma aluna chamada Melek, que vive em uma situação familiar problemática, sofrendo abusos por parte de seu padrasto, Cengiz.

Melek é filha de Sule, que enfrenta dificuldades financeiras e não consegue proteger a filha. Sensibilizada pela dor da menina, Zeynep toma uma decisão drástica: foge da cidade levando Melek e a cria como se fosse sua filha. Na versão brasileira, a Record planeja estender a história para cerca de 160 capítulos, adaptando o conteúdo ao formato da TV aberta.

### Próxima Novela: “Iludida”

Após “Mãe”, a Record também se prepara para lançar “Iludida” (Sadakatsiz), que terá Cansu Dere como protagonista novamente. A novela conta a história de Asya Yilmaz, uma médica que descobre que seu marido, Volkan Arslan, a traiu durante dois anos com a jovem Derin.

Com essa revelação, Asya embarca em uma jornada de vingança e superação, abordando temáticas de empoderamento feminino. Exibida entre 2020 e 2022 na Turquia, “Iludida” teve duas temporadas com 78 episódios, e a versão da Record deve ter cerca de 149 capítulos, adaptada ao padrão brasileiro.