Nívea Maria se veste de homem em “Êta Mundo Melhor!”

A atriz Nívea Maria irá surpreender os espectadores ao interpretar um personagem masculino nos próximos episódios da novela Êta Mundo Melhor!. Sua personagem, Margarida, terá a identidade fictícia de Adamo Angel, após vencer um concurso de radionovela. Esse nome é uma homenagem ao autor Mauro Wilson, que o escolheu em referência ao pseudônimo utilizado por Walcyr Carrasco na TV Manchete. A transformação de Margarida será apresentada no centésimo capítulo da trama, que vai ao ar nesta quinta-feira, dia 23 de outubro.

A novela, que está sendo transmitida nas tardes da TV Globo, ganhará um tempo adicional no ar. A emissora decidiu estender a exibição de Êta Mundo Melhor! até o dia 13 de março de 2026, totalizando 221 capítulos. Com essa prorrogação, a estreia da próxima novela, Nobreza do Amor, foi adiada de 2 para 16 de março de 2026.

Essa decisão de prorrogar a novela veio após uma pesquisa encomendada pela emissora, que mostrou que o público está muito satisfeito com a história de Candinho, interpretado por Sérgio Guizé. Os telespectadores destacaram o carisma dos protagonistas e o impacto dos personagens secundários, como Dita, vivida por Jeniffer Nascimento, e Sandra, interpretada por Flávia Alessandra, que se destacou em seu papel dramático.

Além disso, a pesquisa revelou que os espectadores estão interessados em ver Estela, personagem de Larissa Manoela, desenvolvendo um novo romance. A introdução de Túlio, interpretado por Cadu Libonati, já estava prevista e atenderá essa expectativa, seguindo até os últimos episódios e enriquecendo a narrativa emocional da jovem.

O levantamento também apontou que seria interessante uma conexão mais orgânica entre os núcleos rural e urbano da história. A equipe de Mauro Wilson planeja implementar melhorias nesse aspecto, visando tornar as tramas paralelas mais fluídas e interligadas nos próximos capítulos.