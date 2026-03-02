Galvão Bueno em ‘Domingo Legal’: audiência e repercussão

Galvão Bueno brilha no ‘Domingo Legal’ e aquece em estreia de novo programa esportivo

No último domingo, dia 1º de março, Galvão Bueno fez uma participação especial no programa ‘Domingo Legal’, que atingiu uma média de 5 pontos de audiência, com pico de 7. O programa ficou atrás da Globo, que marcou 10 pontos, mas conseguiu a vice-liderança, superando a Record, que registrou apenas 4 pontos.

Essa edição do ‘Passa ou Repassa’ contou com parte da nova equipe de esportes do SBT e serviu como um aquecimento para a estreia do ‘Galvão F.C.’, que vai ao ar nesta segunda-feira, dia 2, às 22h30, logo após o ‘Programa do Ratinho’.

Durante a atração, Galvão expressou sua alegria ao ser convidado por Celso Portiolli. Ele declarou: “É uma honra estar aqui. Assisto você há muito tempo e admiro tudo o que faz. Estou muito feliz por estar na casa de Silvio Santos e com esse time”.

O narrador ainda fez questão de ressaltar a importância de Silvio Santos na televisão brasileira: “É um prazer estar aqui. Silvio é o maior comunicador da nossa história e sempre será”, completou Galvão.

Formato do programa: união de futebol e entretenimento

A nova atração, ‘Galvão F.C.’, promete misturar análise esportiva com entretenimento. De acordo com Galvão, o programa contará com debates sobre futebol, polêmicas e quadros divertidos, além da presença da banda ‘Los Buenos’ e dinâmicas com a plateia.

Ele afirmou: “Vamos fazer a resenha do futebol. Teremos convidados fixos como Nadine e Mauro Beting, além de participações especiais de outros nomes da emissora. A ideia é combinar o meu estilo com o DNA do SBT, falando de esporte e trazendo diversão”. Galvão também destacou que o programa terá um game show, embora brincando que “não haverá tortas”.

Esse projeto faz parte da reformulação da programação esportiva do canal, que incluirá transmissões da Champions League, com narrações de Tiago, e dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, que Galvão também irá narrar. Ele explicou sobre a divisão das coberturas, mencionando ainda que alguns membros da equipe estarão nos Estados Unidos durante o Mundial.

Estreia com Ratinho

O primeiro episódio de ‘Galvão F.C.’ contará com a presença confirmada de Galvão, Vampeta, Mauro Beting, Mauro Neves e Nadine. Além deles, o convidado especial para inaugurar o programa será Ratinho.

O formato da estreia incluirá uma transição direta entre estúdios. Galvão fará uma participação no ‘Programa do Ratinho’, onde conversará com Ratinho antes de ambos se deslocarem para o novo cenário do programa. Galvão comentou que a ideia é criar um ambiente alegre e interativo: “Teremos uma banda, plateia e várias brincadeiras, tudo com a cara do SBT”.

Assim, com essa nova atração, a emissora busca consolidar sua presença no mundo dos esportes, combinando a tradição de Galvão Bueno com elementos contemporâneos de entretenimento.