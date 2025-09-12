Naiara Azevedo participa da novela “Coração Acelerado” da Globo

A nova novela das sete da Globo, intitulada “Coração Acelerado”, tem estreia marcada para 12 de janeiro de 2026. A obra promete combinar a essência da música sertaneja com o melodrama tradicional da televisão. Uma das surpresas da trama é a participação da cantora Naiara Azevedo, que será homenageada antes de sua aparição e, posteriormente, terá um papel importante no desenrolar da história.

Conforme informações recentes, a personagem Agrado, interpretada por Isadora Cruz, fará menção a Naiara logo no início da novela. Nas primeiras semanas, em uma conversa descontraída com a amiga Eduarda, vivida por Gabz, Agrado sugere ouvir uma música da cantora, reforçando sua admiração e integrando a figura de Naiara na narrativa.

O encontro entre Agrado e a cantora só vai acontecer no capítulo 20 da novela, em um cenário que será o Country Barn, um bar sertanejo em Goiânia. Esse local representa um ponto decisivo na trajetória da protagonista, onde ela terá a chance de dividir o palco com sua maior inspiração, criando uma atmosfera de expectativa e emoção.

Além de Naiara, a novela contará com a participação de outras grandes estrelas do mercado sertanejo, como Maiara & Maraisa e Ana Castela, ampliando o apelo da trama com o público fã desse gênero musical. O cantor Michel Teló também terá uma participação, atuando ao lado de Filipe Bragança, que é o protagonista da história.

“Coração Acelerado” busca retratar a realidade dos palcos sertanejos, unindo ficção e realidade. A produção se destacará por contar histórias de superação e conquistas pessoais, sempre ao som de músicas que estão no cotidiano de muitos brasileiros.

O elenco da novela conta com nomes renomados, como Isabelle Drummond, Daniel de Oliveira, Leandra Leal, Leticia Spiller, Antonio Calloni e muitos outros, refletindo a diversidade do cenário sertanejo. A trama é escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, sob a direção artística de Carlos Araújo, e sucederá a novela “Dona de Mim” no horário das 19h. A inclusão de jovens atores e atrizes também busca ampliar a representatividade dentro do universo sertanejo.