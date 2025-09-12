país asiático oferece passagens gratuitas para turistas

O continente asiático é um verdadeiro cenário de sonhos, repleto de lugares incríveis para se explorar. Porém, quem já planejou uma viagem para essa parte do mundo sabe que a distância pode ser um grande desafio. Além das longas horas de voo, as passagens costumam ter preços altíssimos, e isso sem contar as despesas com hospedagem, alimentação e transporte.

Mas parece que a situação pode melhorar para quem sonha em visitar a Tailândia e outros destinos na Ásia. O governo tailandês lançou uma novidade que promete atrair turistas de todo o mundo. Chamado de “Buy International, Free Thailand Domestic Flights”, esse programa vai oferecer 200 mil voos domésticos gratuitos para estrangeiros que fluguem para o país entre setembro e novembro de 2025.

De acordo com o Ministério do Turismo e Esportes da Tailândia, essa campanha vai subsidiar passagens de até 3.500 baht (cerca de R$ 594) por ida e volta, para cada turista. A expectativa é que isso traga um retorno de mais de 8 bilhões de baht para o setor de turismo tailandês, ou seja, uma oportunidade excelente para quem deseja aproveitar tudo o que o país tem a oferecer.

Como conseguir as passagens gratuitas?

Para quem planeja viajar para a Tailândia, ficar atento às datas é crucial. Essa campanha é válida apenas para quem chegar ao país até novembro deste ano. As passagens gratuitas estarão disponíveis logo após a reserva dos voos internacionais com as companhias aéreas ou através de agências online.

Vale lembrar que algumas das principais empresas aéreas que participam dessa promoção incluem Thai Airways, Thai Air Asia, Bangkok Airways, Nok Air, Thai Lion Air e Thai Vietjet. Todas elas oferecem a vantagem de transportar até 20 quilos de bagagem sem custo adicional.

Descubra a Tailândia: para onde ir com as passagens gratuitas

Os voos domésticos na Tailândia levam a várias cidades e pontos turísticos incríveis. A escolha do destino, claro, vai depender do que você mais curte fazer. Para aproveitar bem essas passagens gratuitas, veja alguns dos destinos mais populares que você pode considerar:

Praias paradisíacas: Se o seu sonho é relaxar em ilhas e praias, Krabi e Phuket são imperdíveis, com suas belezas naturais de tirar o fôlego.

Se o seu sonho é relaxar em ilhas e praias, Krabi e Phuket são imperdíveis, com suas belezas naturais de tirar o fôlego. Experiências culturais e natureza: Para quem gosta de cultura local e paisagens deslumbrantes, cidades como Chiang Mai, Chiang Rai e Mae Hong Son oferecem uma imersão na rica cultura tailandesa e na natureza do norte do país.

Para quem gosta de cultura local e paisagens deslumbrantes, cidades como Chiang Mai, Chiang Rai e Mae Hong Son oferecem uma imersão na rica cultura tailandesa e na natureza do norte do país. Cidades vibrantes: Não dá para deixar de conhecer Bangkok, o coração pulsante da Tailândia. A cidade oferece uma infinidade de atrações e ainda tem conexões fáceis com outros destinos animados.

Aproveitar essa oferta pode ser uma oportunidade incrível de explorar a Tailândia e ainda conhecer outros cantos únicos da Ásia. Então, se você estava pensando em uma aventura por lá, essa notícia pode ser um grande empurrãozinho!