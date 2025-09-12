Bonner revela bastidores de sua saída em nova declaração

William Bonner, uma figura emblemática do jornalismo brasileiro, anunciou na última segunda-feira (1º) que deixará a apresentação do Jornal Nacional. A notícia veio em um dia especial, quando o telejornal mais famoso do Brasil completou 56 anos. Depois de quase três décadas à frente da atração e 26 anos como editor-chefe, Bonner está prestes a encerrar um capítulo importante da sua carreira.

A decisão de Bonner não foi repentina. Segundo a própria emissora, essa mudança foi pensada ao longo de cinco anos. Agora, ele se despede da rotina agitada da redação e se prepara para novos desafios profissionais.

Repercussão e apoio familiar

A saída de Bonner do JN gerou uma onda de comentários nas redes sociais. Colegas, admiradores e até pessoas desconhecidas destacaram a importância dele para a credibilidade do jornalismo no Brasil. Um dos momentos mais marcantes foi a reação de sua esposa, Natasha Dantas, que não hesitou em declarar seu amor em uma postagem ao compartilhar uma reportagem sobre a saída do apresentador.

Esse gesto revela um lado pessoal desse momento. Bonner já expressou em outras ocasiões o desejo de ficar mais tempo com a família. Afinal, a rotina de trabalho no JN costuma ser bem intensa, dificultando essa convivência. Essa mudança, portanto, não é apenas uma transição no trabalho, mas também uma oportunidade de reorganizar suas prioridades.

Bonner seguirá no JN até o dia 3 de novembro, quando César Tralli assumirá seu lugar na bancada, dividindo espaço com Renata Vasconcellos. A Globo ressaltou que essa escolha faz parte de um planejamento a longo prazo, que foi adiado até a superação da fase mais crítica da pandemia.

Novo ciclo no Globo Repórter

Mas não pense que Bonner vai deixar o jornalismo de vez. Ele vai assumir uma nova função no Globo Repórter, um programa que sempre teve um significado especial para ele. Em suas quase quatro décadas na emissora, esse era o único espaço em que ele ainda não havia trabalhado, o que torna esse convite ainda mais especial em sua trajetória.

Em sua declaração, Bonner expressou sua gratidão pelos anos dedicados ao Jornal Nacional. Ele relembrou coberturas históricas, momentos tensos e também os de superação. Ao mesmo tempo, manifestou entusiasmo com o novo desafio de apresentar reportagens que exploram diferentes aspectos da sociedade brasileira.

A saída do Bonner marca um fim de ciclo no telejornalismo brasileiro, mas também é um recomeço. Para o público, será um momento de se despedir de um rosto que acompanhou as principais notícias do país diariamente. Para Bonner, é a chance de equilibrar sua vida pessoal, novos projetos e uma carreira já consolidada.