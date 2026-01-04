Naiara Azevedo lança dueto em ‘Coração Acelerado’ na TV

A nova novela das 19h, intitulada “Coração Acelerado”, contará com a participação de artistas do universo sertanejo, trazendo um ar especial à trama. A cantora Naiara Azevedo gravou recentemente uma cena em um bar, onde sua personagem, Agrado, se apresenta no palco. Durante o show, Agrado é surpreendida pela chegada de Naiara, que se junta a ela para um dueto.

Nas filmagens, a tietagem é evidente. Agrado, interpretada por Isadora Cruz, expressa sua surpresa e emoção ao ver a cantora, exclamando que não consegue acreditar que Naiara Azevedo está ali, com o coração acelerado.

A participação de Naiara está marcada para o episódio 20 da novela, que também inclui outras aparições musicais. Além da cantora, Ana Castela e a famosa dupla Maiara e Maraisa aparecerão como elas mesmas e farão parte da narrativa até o final da série. Os artistas Michel Teló e Daniel terão participações mais curtas na produção.

“Coração Acelerado” é ambientada em Goiás e acompanha a história de Agrado e sua mãe, Janete, interpretada por Letícia Spiller, em uma viagem pelo interior do estado. As duas, ao longo do caminho, contam com a ajuda da madrinha Zuzu, vivida por Elisa Lucinda, para se apresentarem em diversas ocasiões.

A trama também aborda o surgimento de uma dupla de sucesso entre a protagonista Agrado e a personagem Eduarda, interpretada por Gabz. Ao mesmo tempo, Agrado se envolve com João Raul, personagem de Filipe Bragança, que é filho do personagem interpretado por Antonio Calloni. Esse romance acaba atraindo a atenção de Naiane, vivida por Isabelle Drummond, uma influenciadora e ex-namorada de João Raul. Juntamente com sua mãe, a empresária Zilá, interpretada por Leandra Leal, Naiane cria diversas intrigas e conflitos na história.

“Coração Acelerado” foi escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, com direção artística de Carlos Araújo. A atração tem estreia prevista para o dia 12 de outubro.