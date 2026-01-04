Coração acelerado reúne Isabelle Drummond e Leandra Leal

Isabelle Drummond está prestes a retornar à teledramaturgia da Globo, marcando um momento significativo em sua carreira. Após sete anos longe das novelas da emissora, a atriz volta para interpretar uma vilã pela primeira vez, a influenciadora Naiane, na nova produção musical Coração Acelerado, que estreia no dia 12 de outubro.

Durante sua participação na CCXP25, Isabelle explicou os motivos de sua pausa nas telenovelas. Ela desejava explorar diferentes áreas de atuação, como produção e direção, e o hiato causado pela pandemia a motivou a buscar novos desafios. “Eu gosto de fazer TV aberta, mas também queria experimentar outras coisas,” afirmou a atriz. Ela ressaltou a importância do apoio do público ao longo de sua trajetória, que sempre a incentivou a voltar.

Isabelle ganhou notoriedade nacional em 2001, quando interpretou Emília na série infantil Sítio do Picapau Amarelo. Desde então, sua carreira se consolidou com papéis em novelas de sucesso, como Caras & Bocas, Cheias de Charme e Novo Mundo. Sua última participação na Globo foi em Verão 90, exibida em 2019.

Neste novo projeto, a atriz se vê em um papel inédito como antagonista. A escolha da personagem Naiane foi crucial para seu retorno, já que se trata de uma vilã complexa, algo que ela ainda não havia feito. “Ela é uma jovem rica e mimada que transforma sua vida em espetáculo nas redes sociais,” descreveu Isabelle. O relacionamento de Naiane com João Raul, interpretado por Filipe Bragança, será um ponto central da trama, marcado pelas dificuldades que a exposição constante pode causar.

A novela também representa o reencontro de Isabelle com Leandra Leal, com quem contracenou em Cheias de Charme. Agora, as duas atrizes se encontram em uma nova fase de suas carreiras, ambas no papel de vilãs. Isabelle comentou sobre a mudança nas dinâmicas entre elas, já que Leandra agora é mãe de dois filhos e traz experiências de vida diferentes para a nova parceria. “Estamos nos reencontrando de uma forma totalmente diferente,” destacou.

Esse retorno de Isabelle à televisão aberta reflete um compromisso duradouro com o público, em sintonia com as recentes alterações na programação da Globo e a entrada de novos talentos. A expectativa é que Coração Acelerado traga novas emoções e desafios, não apenas para a atriz, mas para todos os envolvidos na produção.