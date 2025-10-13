Viver em Serra da Saudade, o ‘paraíso nacional’ sem homicídios

Serra da Saudade, localizada no centro-oeste de Minas Gerais, é conhecida por um título curioso: é o menor município brasileiro em número de habitantes. Segundo o IBGE, a cidade tem 856 moradores em 2025, o que representa um aumento de apenas dois habitantes em relação ao ano anterior. Essa pequena população faz de Serra da Saudade uma localidade única e cheia de características singulares.

Desde 2013, o município ocupa a primeira posição nessa lista, superando Borá, em São Paulo. Mas é interessante notar que, apesar da população reduzida, o território de Serra da Saudade não é pequeno. Com 335,6 km², ele é ligeiramente maior que Belo Horizonte, que possui 331,4 km².

Em termos de economia, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita foi de R$ 28,3 mil em 2021, e em 2024 o município contabilizou receitas brutas superiores a R$ 31 milhões. Em julho de 2025, a cota mensal do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) ultrapassou R$ 1 milhão, indicando um fluxo financeiro saudável para a cidade.

Administração próxima e rotina de confiança

Fundada em 1962, a cidade celebra seu aniversário em 1º de março. A prefeita Neusa Maria Ribeiro, do Partido Progressista (PP), está no seu terceiro mandato e recebeu impressionantes 90% dos votos na última eleição. Para ela, o tamanho reduzido de Serra da Saudade é uma vantagem, já que permite uma convivência mais próxima entre os moradores.

“Aqui todo mundo se conhece. Essa proximidade nos ajuda a governar de forma mais humana. Posso dizer que conheço todos os moradores”, compartilha a prefeita. A cidade é composta por apenas dois bairros — Centro e São Geraldo — com um total de 30 ruas. Curiosamente, na Rua Rio de Janeiro, por exemplo, só tem uma casa.

No comércio, o município conta com dois supermercados, um deles com 60 anos de funcionamento, que ainda aceitam crediário. Há também uma padaria, uma casa lotérica e sete bares. Apesar da falta de farmácias e postos de combustível, a prefeitura oferece medicamentos, enquanto a abastecimento mais próximo está a 15 quilômetros, em Estrela do Indaiá.

Simplicidade e relações de vizinhança

No restaurante da dona Maria Avelina, a comida mineira é sempre uma boa pedida. “Eu era merendeira. Aqui são poucos clientes, mas a paz de viver neste lugar ninguém paga”, afirma ela, que prepara marmitas para os idosos e trabalhadores da região.

O médico Guilherme Neves de Azevedo, que veio de Belo Horizonte, também notou a diferença no cotidiano. Ele exerce suas funções no único posto de saúde da cidade e destaca que “a gente tem uma intimidade com as pessoas, a adaptação não foi difícil”. As consultas são rápidas, sem filas, e qualquer atendimento mais especializado é feito em cidades vizinhas.

Serra da Saudade: a cidade onde homicídios não ocorrem há 60 anos

A tranquilidade de Serra da Saudade é notável, e até a Polícia Militar se surpreende com isso. O tenente Fabrício Aparecido da Silva conta que não há homicídios registrados há cerca de 60 anos. “No ano passado, tivemos dois furtos registrados. Este ano, foi apenas um furto de celular em uma festa, e conseguimos recuperar o aparelho”, afirma.

Essa sensação de segurança vem da colaboração entre moradores e a polícia. “Quando chega um carro ou uma pessoa diferente, imediatamente os moradores informam a gente. Abordamos educadamente, apenas para entender a situação”, completa o tenente.

Tecnologia e convivência ao ar livre

Mesmo com poucos habitantes, Serra da Saudade oferece Wi-Fi gratuito na praça central, mas a vida aqui acontece mais na rua do que em telas. As conversas nas calçadas, as amizades que duram anos e o convívio familiar são o que realmente marcam o cotidiano da cidade.

“O que temos aqui é convivência. Crescemos vendo os mais velhos e nossos filhos crescem juntos. Somos uma grande família”, diz Ivan Hernane de Oliveira, secretário municipal de Educação, Esporte, Lazer e Turismo.

O significado do nome e a lenda indígena

O nome Serra da Saudade tem uma origem cheia de poesia. Segundo uma lenda local, no século XVIII, uma jovem indígena da região aguardava notícias da família na Bahia. Ela enviou uma carta por meio de um viajante, mas as condições de tempo e distância tornaram a resposta quase ilegível. A única palavra que se manteve clara era “saudade”. Em profunda tristeza, a jovem acabou falecendo, e o termo passou a dar nome ao local.

Ferrovia, progresso e emancipação da Serra da Saudade

O desenvolvimento de Serra da Saudade começou com a chegada da Estrada de Ferro Paracatu, em 1925, quando a estação Melo Viana foi inaugurada e incentivou o povoamento da área. O comércio floresceu, e a Igreja de Nossa Senhora do Carmo foi construída em um terreno cedido por uma moradora local.

A ferrovia era responsável pelo transporte de café, madeira, gado e até diamantes, movimentando a economia e fazendo surgir restaurantes e pensões, tornando-se um ponto de encontro de viajantes. A rodovia Belo Horizonte–Uberaba, depois construída, acelerou ainda mais o progresso da região, chegando a atrair a visita de figuras como Getúlio Vargas.

Entretanto, a Segunda Guerra Mundial interrompeu algumas dessas obras, e a ferrovia continuou a ser a principal via até sua desativação em 1969. Um ano antes, em 1963, Serra da Saudade se emancipou e tornou-se oficialmente um município.

População brasileira tende a cair após 2042

Dados do IBGE indicam que o Brasil tinha 213,4 milhões de habitantes em 2025. Dentre os 5.571 municípios, 2.079 estão enfrentando uma queda populacional, ou seja, cerca de 37,3% do total. Apenas 122 cidades estão crescendo a uma taxa superior a 2%.

As projeções apontam que a população do país deve atingir seu pico de 220,4 milhões em 2041, antes de começar a diminuir a partir de 2042. Para 2070, a estimativa é de que o Brasil tenha aproximadamente 199,2 milhões de habitantes.

Atualmente, São Paulo lidera as cidades mais populosas, com 11,9 milhões de moradores, seguido pelo Rio de Janeiro e Brasília. Entre os municípios com menos habitantes, Serra da Saudade continua a ser um símbolo de tranquilidade e oportunamente demonstra como a vida em comunidade pode ser rica e significativa, mesmo em pequenos números.