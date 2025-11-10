Mudanças no ‘Aqui Agora’ não aumentam audiência do SBT

Entretenimento

Novas mudanças no ‘Aqui Agora’ não elevam a audiência do SBT

Mudanças no Telejornal Aqui Agora

O telejornal Aqui Agora, do SBT, passou por uma reformulação significativa. Agora, conta com um novo cenário e traz Geraldo Luís e Daniele Brandi como a nova dupla de apresentadores fixos. Marco Pagetti, que anteriormente dividia a bancada com eles, foi remanejado para atuar como repórter nas ruas.

Além das mudanças na equipe, o telejornal também teve seu horário alterado novamente. Agora, o Aqui Agora vai ao ar às 18h30, logo antes do SBT Brasil. Essa mudança busca adequar ainda mais a programação do canal para o público que procura informações na faixa do fim de tarde.

Apesar das novidades, o desempenho do telejornal em termos de audiência permanece constante e abaixo do que a concorrência direta apresenta. Na Grande São Paulo, o Aqui Agora registrou entre 2 e 3 pontos de média, enquanto a Band, com seu programa Brasil Urgente SP, apresentado por Joel Datena, se mantém à frente nesse período.

Em números, cada ponto de audiência representa 77.488 domicílios que têm TV na região metropolitana de São Paulo. Isso significa que o telejornal ainda está em busca de aumentar seu alcance e impacto junto ao público.

O Aqui Agora foi lançado em agosto como uma alternativa ao programa Tá na Hora e, desde sua estreia, enfrentou rumores sobre um possível cancelamento. No entanto, o SBT decidiu mantê-lo na grade, realizando ajustes regulares na tentativa de melhorar o desempenho do telejornal e consolidar a presença do jornalismo popular na programação da emissora durante o fim de tarde.

