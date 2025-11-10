Menino sem eletricidade é descoberto e tem vida transformada

Era uma noite qualquer em julho de 2019, na pequena cidade de Moche, no Peru. O silêncio da rua contrastava com a cena emocionante de um menino de 11 anos, chamado Víctor Martín Angulo Córdoba, sentado no chão, com um caderno aberto e a mochila ao lado. Ele estudava à luz de um poste, já que em casa não havia eletricidade. Esse retrato de dedicação e esperança foi registrado por câmeras de segurança e logo se espalhou pela internet, tocando corações em todo o mundo.

Víctor morava com a mãe em uma casa sem energia elétrica e, mesmo assim, se esforçava para fazer suas lições à noite, iluminado apenas pela luz pública. A imagem dele, que rapidamente viralizou, foi vista como um símbolo potente da desigualdade e da perseverança. O que estava em jogo para ele era o sonho de se tornar policial, estudando com o que tinha à mão — mesmo que isso significasse sentar-se na calçada à noite.

A imagem que emocionou o mundo

A viralização começou quando a dona de um comércio local compartilhou o vídeo nas redes sociais. Logo, a história do pequeno Víctor foi parar em veículos internacionais, como BBC Mundo e CNN Español. Canais de comunicação de diversos países repercutiram a situação do menino, e a imagem dele estudando se tornou um dos assuntos mais discutidos no ano na América Latina.

A mãe de Víctor, Rosa Angulo, contou que a família não conseguia pagar pela instalação elétrica. “Ele estudava à noite porque em casa não conseguíamos acender a luz. Então, ele ia para a rua, onde pelo menos tinha um pouco de luz”, explicou. As imagens da criança, de uniforme escolar e chinelos, com o caderno no colo e os olhos focados na tarefa, levaram muitos a reflexões sobre superação. Legendas como "Quando há vontade, há um caminho" se tornaram populares.

Ajuda inesperada do outro lado do mundo

Entre os muitos que ficaram tocados pela história, estava Hamad bin Hamdan Al Nahyan, um empresário e filantropo do Bahrein. Ele se ofereceu para ajudar a família de Víctor e, através do Ministério da Educação do Peru, organizou apoio financeiro para melhorar as condições de vida deles.

Poucas semanas depois, Víctor e sua mãe receberam uma nova casa, completamente mobiliada e com energia elétrica. Além disso, ganharam bolsas de estudo para garantir que ele pudesse continuar a se educar sem interrupções. Hamad também ajudou a financiar melhorias na escola da região, beneficiando outras crianças.

Símbolo de dedicação e esperança

A história do menino não apenas transformou sua vida, mas também se tornou um exemplo do poder da educação, especialmente em situações difíceis. O governo regional de La Libertad concedeu a ele uma menção de honra por mérito acadêmico, e a cidade de Moche lançou um programa para ampliar o acesso à eletricidade nas comunidades de baixa renda.

Em entrevistas, Víctor revelou que adorava estudar e que sonhava em ajudar sua mãe e contribuir para o seu país. Sua imagem e história geraram campanhas de incentivo à educação em várias partes do Peru e, até hoje, elas são lembradas como um símbolo de resiliência.

Da calçada iluminada ao futuro brilhante

Graças ao apoio que recebeu, Víctor pôde frequentar as aulas com conforto e ainda teve acompanhamento psicológico e material escolar completo. Hoje, ele é visto como uma inspiração para muitas crianças na sua cidade. Em 2020, ele participou de eventos escolares como convidado de honra e foi reconhecido por organizações educacionais em Lima.

O caso de Víctor também trouxe à tona a discussão sobre a desigualdade de acesso à energia elétrica e à educação na América Latina. De acordo com os dados, mais de 10 milhões de pessoas na região ainda vivem sem eletricidade, especialmente em áreas mais isoladas.

Um gesto simples que virou lição global

A trajetória de Víctor é uma verdadeira prova de que, mesmo com dificuldades, o desejo de aprender pode iluminar o caminho. Sua imagem, capturada sob um simples poste, foi longe e motivou milhões a acreditar no papel transformador da educação.

Agora, com uma nova casa e energia em seu lar, Víctor continua seus estudos com a mesma determinação. Quando perguntado sobre o que aprendeu com toda essa experiência, suas palavras ecoam a simplicidade que encanta: “A luz ajuda a ver as palavras. Mas o que faz a gente aprender é não desistir, mesmo quando tudo está escuro.”

Essa história nos lembra que, às vezes, a verdadeira luz vem de dentro de nós.