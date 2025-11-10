Tribos da Indonésia habitam casas flutuantes nas árvores

No coração da floresta tropical da Papua, na Indonésia, habita a tribo Korowai, famosa por suas incríveis casas suspensas. Essas moradias, construídas entre 10 e 35 metros de altura, parecem flutuar sobre o verde vibrante da selva, criando um cenário visual único e impressionante. Cada casa é uma expressão da identidade cultural desse povo, que tem conseguido preservar suas tradições mesmo com a influência do mundo exterior.

Construções nas alturas

As casas dos Korowai são erguidas em árvores robustas, especialmente em figueiras conhecidas localmente como wanim. Esses gigantes da floresta podem ultrapassar 40 metros, e suas copas se tornam a base ideal para as plataformas. O material utilizado vem do que a floresta oferece: bambu, cipós e folhas de palmeira. Tudo é cuidadosamente amarrado, garantindo que as estruturas sejam estáveis e resistentes.

Esse processo de construção é uma atividade coletiva. Homens e mulheres se juntam em um esforço conjunto que pode durar vários dias, até que o piso, o telhado e os suportes estejam prontos. Lá em cima, os Korowai não apenas cozinham e dormem, mas também desfrutam de uma vista espetacular do horizonte. A altura e a brisa ajudam a amenizar o calor intenso e a manter os insetos afastados, tornando o lar mais confortável.

Proteção e sobrevivência

Essas casas suspensas não são apenas bonitas; elas têm um propósito prático. Estar elevado ajuda a proteger as famílias da umidade do solo, das enchentes e até de ataques de animais, como javalis e cobras. No passado, esses refúgios também serviam como uma defesa contra tribos rivais. Portanto, viver nas alturas representava mais do que conforto — era uma questão de segurança.

Alguns Korowai optam por construir casas especialmente altas, de até 35 metros, como uma demonstração de prestígio. Essa altura simboliza força, coragem e capacidade. No entanto, essas estruturas extremas não são usadas frequentemente no dia a dia, já que o acesso é complicado e requer escadas feitas de troncos talhados.

Tradição viva da tribo

As casas abrigam de quatro a doze pessoas e possuem um fogo central que serve tanto para cozinhar quanto para afastar os insetos. Quando uma estrutura começa a se deteriorar ou é considerada impura, a família abandona o local e ergue uma nova moradia. Esse ciclo constante de construção mantém viva a tradição dos Korowai, que são um dos últimos povos isolados do mundo.

Mesmo que parte da população esteja se estabelecendo em aldeias próximas aos rios, as icônicas casas nas árvores ainda simbolizam a cultura dos Korowai e sua profunda conexão com a floresta.