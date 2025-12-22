Mudança na estreia de ‘Quem Ama Cuida’ e decisões em ‘Três Graças’

A Globo está realizando ajustes em sua programação de novelas e considera a possibilidade de mudar a data de estreia de “Quem Ama Cuida”, que será a nova trama após “Três Graças”. Inicialmente, a estreia estava marcada para 18 de maio, mas informações obtidas indicam que essa data pode ser antecipada ou adiada. Essa flexibilização é comum quando a emissora revisa sua grade de programação.

Enquanto isso, “Três Graças” continua apresentando um desempenho consistente. Após 50 capítulos, a novela alcançou uma média de 21,7 pontos de audiência na grande São Paulo, resultado comparável ao que “Vale Tudo” obteve no mesmo período de exibição. Para o próximo mês de janeiro, há expectativa de que a história ganhe novos elementos, com uma série de eventos planejados para manter e aumentar a audiência.

Um dos destaques da próxima fase é a participação especial de Viviane Araújo, que atuará ao lado de Belo. O reencontro dos dois, que têm uma história conhecida fora das telas, é um dos momentos aguardados pelo público e pode gerar grande repercussão.

No núcleo jovem, a história avança com o trabalho de parto de Joely, interpretada por Alana Cabral. O nascimento do filho de Raul, vivido por Paulo Mendes, representa um ponto de virada no relacionamento do casal, que já passou por diversas crises. Esse evento deverá mudar a dinâmica familiar e provocar escolhas emocionais entre os personagens.

As principais reviravoltas, no entanto, estão concentradas no núcleo central da trama. Spectadores podem esperar a revelação do caso extraconjugal entre Ferette (Murilo Benício) e Arminda (Grazi Massafera), que será descoberta por Zenilda (Andréa Horta). Essa revelação está programada para ocorrer na construção de uma nova fase após o centésimo capítulo.

A saída de Otávio Müller, que interpreta Célio, também está nos planos. O personagem deve morrer em uma cena impactante, desencadeada por Arminda, que o empurrará da escada da mansão. Este ato representa uma ruptura moral significativa para a personagem, solidificando sua transformação em antagonista.

Os eventos mais intensos estão previstos para acontecer em torno do centésimo capítulo, programado para fevereiro. Contudo, as incertezas na grade de programação podem resultar em novos ajustes nas datas de exibição. “Três Graças” é uma criação de Aguinaldo Silva, desenvolvida em parceria com Virgílio Silva e Zé Dassilva, com direção artística de Luiz Henrique Rios e produção de Gustavo Rebelo e Silvana Feu.