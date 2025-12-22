Leonardo e Viviane vivem noite romântica surpreendente

A novela “Três Graças” apresenta uma nova fase na relação entre Leonardo, interpretado por Pedro Novaes, e Viviane, papel de Gabriela Loran, colocando o casal em destaque na trama. Recentemente, Leonardo decidiu surpreender Viviane, aguardando-a em frente ao prédio onde ela trabalha como farmacêutica, localizado na Chacrinha. Mesmo diante de seus sentimentos, Viviane tentou manter a distância, sugerindo que ele a procure apenas na farmácia e durante a manhã.

Entretanto, a conversa entre os dois ganhou um novo rumo com a chegada de Bagdá, personagem interpretado por Xamã, e seu grupo de amigos. Eles incentivaram Leonardo a continuar a conversa em um espaço mais privado, o que resultou em um convite para que ele subisse ao apartamento de Viviane. Neste encontro, a aproximação entre eles se intensificou, e Leonardo optou por passar a noite na casa dela, embora tenha dormido no sofá da sala.

Nos próximos episódios, os desenvolvimentos na relação levarão o casal a desfrutar de sua primeira noite de amor, marcando um ponto de virada significativo para ambos os personagens. Essa progressão reforça a visão dos autores Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva sobre a importância da química entre os protagonistas e dos conflitos pessoais no desenrolar da história.

A direção artística de Luiz Henrique Rios, junto com a produção de Gustavo Rebelo e Silvana Feu, busca manter o interesse do público até o final da novela, que está programada para encerrar em maio. Após “Três Graças”, a faixa horária será ocupada por “Quem Ama, Cuida”, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, evidenciando a estratégia da emissora em manter uma programação atrativa.

Essa mudança no enredo e a profundidade nas relações familiares e amorosas ressaltam o foco da novela em tramas que exploram vínculos afetivos e as reações entre os personagens. Com essa transição já definida, a emissora demonstra seu compromisso em oferecer uma dramaturgia nacional estável e renovada.