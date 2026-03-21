Morte de Juca de Oliveira aos 91 anos marca legado no teatro e TV

Juca de Oliveira, renomado ator, autor e diretor, faleceu na madrugada de 21 de março de 2026, em São Paulo, aos 91 anos. A notícia foi confirmada pela família, que agradeceu as manifestações de carinho recebidas nos últimos dias. Ele estava internado na UTI do Hospital Sírio-Libanês desde 13 de março, tratando uma pneumonia em meio a complicações cardiovasculares.

Nascido em 16 de março de 1935, em São Roque, interior de São Paulo, Juca de Oliveira começou sua trajetória profissional cursando Direito na Universidade de São Paulo e trabalhando em um banco. No entanto, abandonou essa rotina para se dedicar à Escola de Arte Dramática, onde começou sua carreira no teatro nos anos 1950.

Ao longo de sua carreira, Juca passou pelo Teatro Brasileiro de Comédia e atuou em grandes peças, como “A Morte do Caixeiro Viajante”, de Arthur Miller. Nos anos 1960, ele se uniu a outros artistas para comprar o Teatro de Arena, um espaço cultural importante durante a ditadura militar. Durante esse período, ele foi perseguido pelo Estado e se exilou na Bolívia, um reflexo das tensões políticas da época.

Após retornar ao Brasil, Juca iniciou sua carreira na televisão em 1964, com a novela “Quando o Amor É Mais Forte”. Em 1973, ingressou na TV Globo, onde se tornou um rosto familiar em dezenas de novelas e minisséries, incluindo trabalhos de destaque em “Fera Ferida” e “Torre de Babel”. Seu papel mais memorável foi no papel do Doutor Albieri em “O Clone”, entre 2001 e 2002, o que solidificou sua conexão com o público.

Na última parte de sua vida, Juca se concentrou no teatro e em sua fazenda de gado. Seu último personagem na televisão foi em “O Outro Lado do Paraíso”, em 2018, quando interpretou Natanael.

O velório de Juca de Oliveira será realizado neste sábado, das 15h às 21h, no Funeral Home, localizado no bairro da Bela Vista, em São Paulo. A cerimônia será restrita a amigos e familiares, mas o legado deixado por ele nas artes cênicas permanecerá público e será lembrado por muitas gerações.