Chay Suede faz estreia no teatro após pausa na TV

Chay Suede Estreia no Teatro Durante Pausa na TV

Chay Suede, o conhecido ator brasileiro, decidiu aproveitar uma pausa em sua carreira na televisão para realizar um sonho antigo: estrear no teatro. Depois de longas temporadas em novelas, este novo projeto marca a primeira vez que ele se apresenta em um palco.

Em uma entrevista, Chay revelou que sempre teve o desejo de atuar no teatro, mas sua trajetória na atuação começou de forma diferente. Primeiro, ele participou de um reality show musical e, em seguida, foi convidado para atuar em novelas devido às suas habilidades musicais.

Com a finalização de sua última novela, o ator encontrou uma oportunidade única. Animado com essa janela na sua agenda, ele se deparou com a chance de trabalhar com um diretor que sempre admirou. Essa coincidência fez com que sua vontade antiga se tornasse realidade.

No entanto, Chay enfrentou um novo desafio ao descobrir que estrearia em um monólogo, ou seja, estaria sozinho no palco. Essa surpresa trouxe uma nova perspectiva sobre sua relação com o público, já que, segundo ele, as apresentações teatrais oferecem uma resposta instantânea da plateia, tornando cada noite única.

Antes de se consolidar como ator, Chay participou do programa ‘Ídolos’, onde ficou em quarto lugar. Sua carreira começou a decolar com a novela ‘Rebelde’, exibida pela Record em 2010. Ele também apresentou o programa ‘Hora do Chay’ na MTV e, em 2014, estreou na Globo em ‘Império’.

Desde a finalização de ‘Mania de Você’, sua última novela, no início de 2025, Chay manteve-se afastado das produções televisivas. Contudo, ele já está confirmado como um dos protagonistas da nova novela ‘Quem Ama Cuida’, que substituirá ‘Três Graças’ no horário nobre, onde fará par romântico com Leticia Colin. Assim, sua experiência no teatro parece ser uma pausa valiosa antes de retornar ao mundo das novelas.