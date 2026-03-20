‘Dona Beja’ obtém 0,3 ponto e revela falha na estratégia da Band

A Band optou por uma estratégia que pode ter limitado o potencial da novela “Dona Beja”. A emissora programou a exibição do título apenas duas vezes por semana, o que despertou críticas sobre a escolha de horários menos concorridos. A novela, que tinha potencial para atrair mais espectadores, poderia ter sido testada em noites mais competitivas, como às quartas-feiras, quando a Globo costuma transmitir jogos de futebol e o SBT exibe o “Programa do Ratinho”. Alternativamente, a emissora poderia considerar os fins de semana, às 22h15, um horário em que a concorrência não tem tanta dramaturgia em cartaz.

Os resultados dessa estratégia já começaram a aparecer. Na última sexta-feira, “Dona Beja” alcançou apenas 0,3 ponto de audiência na Grande São Paulo, um número considerado baixo para uma produção que estava cercada de expectativas.

Por outro lado, a novela teve um desempenho diferente no streaming. Desde que foram liberados os cinco primeiros capítulos, “Dona Beja” lidera as audições na HBO Max e compete pela liderança com outras produções populares, como “O Cavaleiro dos Sete Reinos” e “The Pitt”. No entanto, mesmo nesse formato, a audiência ainda não superou a de “Beleza Fatal”, outra novela que fez sucesso na plataforma no ano passado, levando a fontes do projeto a considerarem o desempenho como satisfatório, mas não extraordinário.

“Dona Beja” foi produzida pela Floresta e licenciada pela Warner Bros. Discovery. O roteiro é de Daniel Berlinsky e António Barreira, com a colaboração de outros autores. A direção é de Hugo de Sousa e conta com a participação de diversos diretores. O elenco é composto por artistas renomados, como Elizabeth Savalla e Othon Bastos.

Os cinco capítulos finais da novela chegarão à HBO Max na próxima segunda-feira, dia 23. A exibição na TV aberta seguirá até julho. Essa situação levanta a impressão de que a Band poderia ter aproveitado melhor esse produto, optando por uma estratégia de exibição que permita a “Dona Beja” alcançar um público maior.