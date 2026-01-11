Datena insatisfeito e novos desafios na EBC aumentam tensão na RedeTV!

Entretenimento

Insatisfação de Datena e nova fase na EBC elevam tensão sobre futuro na RedeTV!

A permanência de José Luiz Datena na RedeTV! está envolta em incertezas. O apresentador, que comanda o programa “Brasil do Povo” desde junho de 2025, expressou descontentamento em relação às condições oferecidas pela emissora. Nos bastidores, circulam rumores de que ele pode não retornar ao programa após um período de folga devido a uma cirurgia cardíaca. Isso levanta a possibilidade de uma ruptura em seu contrato com a RedeTV!.

Informações indicam que as insatisfações de Datena envolvem a estrutura técnica da emissora e o fraco desempenho do seu programa. Desde que estreou, “Brasil do Povo” não conseguiu conquistar uma audiência significativa, permanecendo com média abaixo de 1 ponto. O ápice de audiência foi apenas 0,7 ponto, registrado em julho do ano passado na Grande São Paulo. Essa baixa audiência, unida à resistência da direção em fazer mudanças na programação, como o desejo do apresentador de tornar o programa mais parecido com “A Tarde É Sua”, de Sonia Abrão, intensifica o descontentamento dentro da emissora.

Além disso, Datena critica a infraestrutura técnica da RedeTV!, que considera inferior àquela encontrada em outras emissoras, como Band, Record e SBT. Essa realidade, associada à má audiência, gera especulações sobre seu futuro no canal.

A situação se torna mais complexa com o anúncio de um novo projeto firmado com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), onde Datena irá apresentar programas na TV Brasil e na Rádio Nacional. Inicialmente, esse acordo permitiria que ele conciliava suas agendas. No entanto, o desgaste com a RedeTV! pode acelerar sua saída do canal privado.

Por outro lado, a assessoria de imprensa da RedeTV! afirmou que não há planos para encerrar o vínculo com Datena. A emissora anunciou que ele deverá retornar ao programa ao vivo na próxima segunda-feira, dia 12, confirmando assim a continuidade de “Brasil do Povo” na grade de programação.

