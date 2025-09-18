Globo considera Giullia Buscacio para novela de Walcyr em 2026

A TV Globo está em processo de seleção do elenco para a novela “Quem Ama Cuida”, que deve estrear em maio de 2026, às 21h. A trama, escrita por Walcyr Carrasco, tem gerado grande expectativa. Recentemente, Camila Queiroz, que está grávida de sete meses e negociando sua participação em “Beleza Fatal” da HBO Max, não chegou a um acordo para atuar na nova novela. Diante dessa situação, outros nomes estão sendo cogitados para um dos papéis principais.

Um dos nomes que ganhou destaque é o de Giullia Buscacio, que pode deixar seu papel no “dorama” “Vidas Paralelas”, também escrito por Carrasco, para se juntar ao elenco de “Quem Ama Cuida”.

Além de Agatha Moreira, que já está confirmada como protagonista na nova trama, outros nomes como Eliane Giardini, Bianca Bin, Mariana Ximenes e Isabel Teixeira também estão sendo considerados para compor o elenco. O ator veterano Reginaldo Faria também é um dos cotados para fazer parte da produção.

Nos bastidores da novela, Wendell Bendelack, que trabalhou anteriormente com Cláudia Souto na faixa das 19h, será um dos roteiristas, ajudando Walcyr Carrasco a desenvolver os capítulos.

Amora Mautner ficará encarregada da direção artística da novela. “Quem Ama Cuida” sucederá a novela “Três Graças”, que tem estreia marcada para outubro e substituirá a edição especial de “Vale Tudo”. A nova produção ocupará, assim, o horário mais importante da teledramaturgia da emissora no primeiro semestre de 2026.