Entretenimento

Globo considera Giullia Buscacio para novela de Walcyr em 2026

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 3 horas atrás
1 minuto de leitura
Giullia Buscacio. Foto: Reprodução/Globo
Globo cogita Giullia Buscacio para novela de Walcyr Carrasco em 2026

A TV Globo está em processo de seleção do elenco para a novela “Quem Ama Cuida”, que deve estrear em maio de 2026, às 21h. A trama, escrita por Walcyr Carrasco, tem gerado grande expectativa. Recentemente, Camila Queiroz, que está grávida de sete meses e negociando sua participação em “Beleza Fatal” da HBO Max, não chegou a um acordo para atuar na nova novela. Diante dessa situação, outros nomes estão sendo cogitados para um dos papéis principais.

Um dos nomes que ganhou destaque é o de Giullia Buscacio, que pode deixar seu papel no “dorama” “Vidas Paralelas”, também escrito por Carrasco, para se juntar ao elenco de “Quem Ama Cuida”.

Além de Agatha Moreira, que já está confirmada como protagonista na nova trama, outros nomes como Eliane Giardini, Bianca Bin, Mariana Ximenes e Isabel Teixeira também estão sendo considerados para compor o elenco. O ator veterano Reginaldo Faria também é um dos cotados para fazer parte da produção.

Nos bastidores da novela, Wendell Bendelack, que trabalhou anteriormente com Cláudia Souto na faixa das 19h, será um dos roteiristas, ajudando Walcyr Carrasco a desenvolver os capítulos.

Amora Mautner ficará encarregada da direção artística da novela. “Quem Ama Cuida” sucederá a novela “Três Graças”, que tem estreia marcada para outubro e substituirá a edição especial de “Vale Tudo”. A nova produção ocupará, assim, o horário mais importante da teledramaturgia da emissora no primeiro semestre de 2026.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 3 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Meu Coração é Teu. Foto: Divulgação

“Meu coração é teu” pode ter nova faixa no SBT às 17h30

4 horas atrás
Sophie Charlotte, Dira Paes e Alana Cabral. Foto: Globo/Victor Pollak

Três gerações e a maternidade precoce na mesma família

16 horas atrás
Daniel Arenas e Ana Brenda Contreras. Foto: Divulgação/Televisa

SBT estreia “Coração Indomável” em São Paulo e muda “Aqui Agora”

22 horas atrás
Nizam e Dudu Camargo. Foto: Reprodução/A Fazenda 17

Números consolidados de 16 de setembro de 2025

23 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo