Chinês cria robô para coelho e viraliza nas redes sociais

Um coelho de estimação se tornou um verdadeiro fenômeno nas redes sociais após seu dono ter uma ideia bastante inusitada. O que começou como uma relação comum entre proprietário e animal ganhou uma reviravolta tecnológica e divertida: o rapaz transformou seu coelho em piloto de um robô! O fato aconteceu na China e logo ganhou visibilidade pelo toque de criatividade e humor que trouxe.

A cena é digna dos melhores filmes de ficção científica. O coelhinho aparece dentro de uma máquina robótica que se assemelha a um verdadeiro “mecha de guerra”. O dono adaptou um cão robô chamado Go2 e o modificou com acessórios que lembram um cockpit, incluindo até uma metralhadora, tudo para criar essa obra única.

Mas não pense que se trata de um simples brinquedo. Todo o processo de adaptação exigiu capricho para garantir que o coelho ficasse confortável no interior desse equipamento futurista.

Como foi feita a transformação

Para criar essa maravilha, o dono decidiu aproveitar a estrutura do cão robô Go2. Ele fez ajustes detalhados que resultaram em um visual inspirado em veículos de combate, como os de “Transformers”.

Além do cockpit, o robô ganhou alto-falantes e outros elementos que realçam o estilo militar. O resultado? Um “mecha” caseiro e funcional, voltado para a diversão. O contraste entre a delicadeza do coelho e a imponência da máquina deixou o vídeo ainda mais interessante, atraindo a atenção de quem assiste.

O que é o cão robô Go2

O Go2, por sua vez, é um robô criado para realizar diversas tarefas práticas e inteligentes. Com sensores modernos e inteligência artificial, ele se destaca pela alta mobilidade.

Entre suas várias funções, estão a realização de inspeções, operações de segurança, entregas de medicamentos e até missões de resgate. No ambiente doméstico, ele pode ser um assistant, respondendo a comandos de voz e acompanhando os donos em suas atividades. E o melhor: seu design flexível permite adaptações, como a que foi feito para o coelho.

Repercussão do caso

Embora o dono não tenha revelado qual era o objetivo inicial da modificação, o fato é que a invenção rapidamente se tornou um sucesso. O vídeo viralizou, unindo inovação e humor em uma cena curiosa.

Os internautas não perderam tempo em comentar. Muitos elogiaram a criatividade do dono, outros se divertiram com a imagem do coelho frágil dentro de um “robô de guerra”. Essa história mostra que, com um toque de imaginação, a tecnologia pode trazer resultados surpreendentes e cheios de diversão.