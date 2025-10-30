Mel Maia discute maturidade e protagonismo feminino em série

A atriz Mel Maia participou de um episódio do videocast “Na Palma da Mari”, apresentado por Mari Palma. Nesse programa, ela conversou sobre sua nova fase como atriz na série “Os Donos do Jogo”, que é uma produção da HBO Max. O videocast também contou com a presença do ator André Lamoglia e do diretor Heitor Dhalia, que abordaram os bastidores e as peculiaridades da série.

Na série, Mel Maia interpreta Mirna, sua primeira personagem adulta. Ela comentou sobre essa nova experiência, destacando a emoção de atuar ao lado de veteranos. “Quando vi que ia atuar de adulta para adultos, e que eu sempre tive essa visão deles como veteranos, foi genial, foi incrível”, declarou Mel.

Ela também ressaltou a importância das mulheres na trama, que acontece em um ambiente predominantemente masculino. Segundo Mel, “as mulheres têm toda a importância nesse meio. Esse universo é muito masculino, mas sem as mulheres, o bicho ali não aconteceria. A Mirna é poderosa e corajosa, capaz de conquistar seu espaço em um mundo que não foi feito para ouvi-la.”

O diretor Heitor Dhalia explicou que “Os Donos do Jogo” busca retratar uma versão brasileira da máfia, trazendo uma estética contemporânea. Ele afirmou que a série se passa em um contexto carioca, onde o jogo do bicho se atualizou com novas tecnologias. “Estamos falando de uma máfia carioca relacionada ao Carnaval, que é diferente da italiana ou da russa. Tentamos construir essa estética moderna”, comentou.

André Lamoglia, por sua vez, falou sobre a dificuldade de separar o personagem da vida real. Ele mencionou que, embora não concorde com tudo que seu personagem faz, é importante defendê-lo. “É parte do nosso trabalho. Preciso defender aquilo com o meu sentimento”, disse.

Durante a conversa, Mel Maia também abordou o tema das críticas nas redes sociais e como lida com isso de forma leve. Ela brincou, dizendo: “Para comentar algo horrível da vida de alguém, a pessoa deve estar sem nada pra fazer, sentada no sofá por horas.”

A série “Os Donos do Jogo” consiste em oito episódios e narra a disputa entre quatro famílias rivais pelo controle do jogo do bicho no Rio de Janeiro. Embora a história seja fictícia, traz elementos reais sobre os jogos de azar na cidade. O diretor Dhalia destacou que, para representar esse universo, foi feita uma pesquisa aprofundada.

O novo episódio de “Na Palma da Mari” com Mel Maia, André Lamoglia e Heitor Dhalia será exibido nesta quinta-feira, 30 de outubro, às 20h, no canal CNN Pop e no YouTube. O programa estreita laços com artistas e influenciadores, realizando conversas sobre suas carreiras e suas vidas pessoais.