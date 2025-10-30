Globoplay completa 10 anos e anuncia novos originais em 2026

O Globoplay está prestes a completar dez anos de atuação, com a celebração marcada para 3 de novembro. Ao longo dessa década, a plataforma se destacou como líder no mercado brasileiro de streaming, alcançando cerca de 30 milhões de usuários mensais. Seu modelo híbrido, que oferece conteúdos gratuitos e pagos, combina produções sob demanda e transmissões ao vivo dos canais da Globo.

A relação entre a TV tradicional e o streaming tem sido um fator importante para o sucesso do Globoplay, que leva em média 2 horas e 9 minutos de consumo diário por usuário. Esse número reflete um forte engajamento e uma conexão sólida com os assinantes.

Modelo de Negócio e Resultados Financeiros

A diretora-executiva Julia Rueff atribui o desempenho da plataforma a uma estratégia focada em conteúdo, distribuição e publicidade. Segundo ela, a introdução do modelo freemium foi fundamental para expandir o alcance e fortalecer a relevância da plataforma, tanto para o público quanto para o mercado publicitário.

Ao longo de 2024, a receita publicitária da plataforma cresceu 86% e, no primeiro semestre de 2025, já registrou um aumento de 38% em comparação ao mesmo período do ano anterior. A empresa também fortaleceu alianças com operadoras, provedores de serviços de internet e varejistas, além de ter inovado nas suas estratégias publicitárias com formatos como Pause Ads, Binge Ads e Frame Ads.

Produções Originais e Reconhecimento Internacional

Em 2025, a plataforma entrou em uma nova etapa, com suas produções originais ganhando notoriedade internacional. A diretora de Conteúdo de Produtos Digitais, Tatiana Costa, informou que o consumo de conteúdos originais aumentou 39% em 2025, destacando sucessos como "Dias Perfeitos", "Pablo & Luisão" e "Guerreiros do Sol". Entre as produções que se destacaram estão "Ainda Estou Aqui", que venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional, e "Reencarne", selecionado para o Festival de Berlim.

Novos Lançamentos e Expectativas Futuras

Para o próximo ano, o Globoplay já confirmou uma série de lançamentos, como a 4ª temporada de "Arcanjo Renegado", a nova série "Poderosas do Serrado", e documentários sobre Cazuza e Neguinho da Beija-Flor. Além disso, estão agendadas novas versões de produções populares, como a adaptação turca de "Avenida Brasil".

Para 2026, a plataforma prevê mais de 40 novos títulos originais, incluindo "Jogada de Risco" e "Juntas & Separadas". Entre outros projetos, destaca-se a conclusão do 100º documentário original da plataforma, além de histórias que abordam temas atuais, como inteligência artificial e saúde mental.

Importância do Conteúdo ao Vivo

Em 2025, o Globoplay contabilizou 4 bilhões de horas assistidas, sendo 67% proveniente de conteúdo ao vivo. O segmento esportivo, em especial, teve um crescimento de 27%, impulsionado por eventos importantes como o Mundial de Clubes da FIFA.

Sustentabilidade e Olhar para o Futuro

Manuel Belmar, diretor de Produtos Digitais, anunciou que a plataforma alcançou o break even em 2025, solidificando sua operação como sustentável. Ele ressaltou que os números de audiência e relevância publicitária são reflexos da confiança do público e do mercado. Com isso, o Globoplay está bem posicionado para enfrentar os próximos desafios e continuar sua trajetória de sucesso.