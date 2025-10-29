Índia rastreia cometa 3I/ATLAS enquanto NASA permanece em silêncio

Quando as transmissões automáticas da NASA foram interrompidas devido a uma paralisação temporária do governo dos Estados Unidos, o espaço profundo ficou um pouco mais vazio. O 3I/ATLAS, um visitante interestelar raro, seguia seu caminho misterioso, e a comunidade científica perdeu o contato bem no auge da sua observação.

Enquanto isso, do outro lado do mundo, na Índia, a movimentação continuava. Com uma rede de observatórios interligados e equipes de astrofísicos em alerta, o país assumiu a responsabilidade de acompanhar o 3I/ATLAS. Esse esforço conjunto garantiu que o objeto não ficasse perdido na escuridão, preservando informações valiosas sobre sua trajetória e composição.

O silêncio do Ocidente

No final de outubro, a paralisação do governo norte-americano afetou diretamente a comunicação da NASA. Sem acesso às plataformas de monitoramento, astrônomos de várias partes do mundo ficaram sem atualizações sobre o 3I/ATLAS, que é o terceiro objeto interestelar já identificado na história.

Esse vácuo de informações resultou em um colapso global de dados astronômicos. Durante horas críticas, as redes de pesquisa que dependiam dos servidores da NASA ficaram sem conexão, o que atrasou observações e ameaçou comprometer o registro de um evento que pode acontecer apenas uma vez a cada geração.

A Índia adentra a escuridão

Diante desse apagão, a infraestrutura científica indiana atuou rapidamente. Observatórios como o Instituto Indiano de Astrofísica (IIA), ARIES em Nainital e IUCAA em Pune reorganizaram seus turnos e abriram janelas de observação emergenciais para seguir o 3I/ATLAS.

Essas instituições, que operam em diferentes altitudes e condições atmosféricas, conseguiram capturar uma série de imagens complementares. Enquanto os telescópios americanos permaneciam silenciosos, os observatórios indianos mantinham a vigilância.

O Telescópio Devasthal assume o protagonismo

Localizado no coração do Himalaia, o Telescópio Óptico ARIES Devasthal, com seu espelho de 3,6 metros, se tornou o principal instrumento de observação do 3I/ATLAS. As equipes alternaram turnos noturnos, coletando dados de posição e luminosidade do objeto.

Apesar da lentidão na comunicação internacional, o ARIES continuou transmitindo informações para o Minor Planet Center (MPC), garantindo que a triangulação global não fosse comprometida. Cada pacote de dados enviado ajudava a minimizar o risco de se perder a trajetória orbital do cometa.

A noite mais longa do IIA

No observatório Vainu Bappu, em Tamil Nadu, os astrônomos tiveram que lidar com uma madrugada cheia de desafios. As rotinas automatizadas foram suspensas, e o rastreamento passou a depender de cálculos em tempo real. Um dos pesquisadores até chegou a comentar que “as estrelas pareciam uma responsabilidade”.

O medo de perder a chance de registrar o corpo celeste antes que ele se afastasse irremediavelmente estava presente. Cada minuto de visibilidade era precioso, e cada registro se tornava uma relíquia científica.

Da Índia para o mundo

Com a chegada da manhã, as equipes do IUCAA e do IIA consolidaram os dados coletados e os enviaram para parcerias na Europa. O processo, realizado por meio de servidores em nuvem, funcionou como uma ponte entre continentes, permitindo que a Agência Espacial Europeia (ESA) recalibrasse seus próprios modelos orbitais.

Esse sistema improvisado de retransmissão, ligando Bengaluru à Europa, manteve ativa a base de dados global e permitiu que os telescópios do hemisfério ocidental retomassem suas observações algumas horas depois.

O fim da janela

O 3I/ATLAS estava se aproximando do limite de visibilidade, ofuscado pelo brilho do sol. A cada amanhecer, o objeto se tornava mais fraco e difícil de seguir. As últimas noites observáveis foram essenciais para fixar parâmetros que sustentam hoje as teorias sobre sua origem e comportamento.

Sem os dados coletados pela Índia, a reconstrução da órbita teria pontos cegos, comprometendo toda a cronologia do evento. Enquanto a NASA continuava em silêncio, os relatórios indianos circulavam discretamente por centros de pesquisa na Europa, América do Sul e Ásia. Em pouco tempo, o subcontinente se transformou no núcleo de uma rede global de observação interestelar.

Essa situação destacou uma importante lição: a ciência moderna depende menos de fronteiras e mais da persistência de quem mantém os olhos no céu, mesmo quando os sistemas falham.