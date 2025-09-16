Matheus Martins e Carolina Lekker entram em Fazenda 17

A 17ª temporada de “A Fazenda” estreou na última segunda-feira, dia 15, na Record, trazendo uma novidade que promete surpreender os participantes. Dois dos competidores, Carolina Lekker e Matheus Martins, foram designados como infiltrados e têm a missão de enganar os demais peões durante uma semana.

A apresentadora Adriane Galisteu explicou ao vivo que esses “falsos peões” vão atuar como se fossem jogadores normais do reality. Ninguém, nem mesmo os infiltrados, saberá a identidade do outro. Durante a apresentação, Galisteu destacou a importância da tarefa: “Atenção! Nem todos os 26 peões são realmente peões de verdade. Um deles está aqui para fingir que é um jogador, mas não é. Eles têm uma missão importante e podem ganhar um prêmio em dinheiro.”

Ela detalhou que, se pelo menos cinco participantes conseguirem descobrir quem são os infiltrados, eles receberão uma quantia significativa, que será dividida entre eles. A apresentadora também acabou quase revelando os nomes dos infiltrados, mas corrigiu rapidamente para não dar vantagem aos competidores.

Além de divulgar os infiltrados, a Record apresentou a lista completa dos 26 participantes da temporada. O elenco conta com nomes como Will Guimarães, Maria Caporusso, Gabily, Fernando Sampaio e Gabriela Spanic, entre outros.

A nova temporada de “A Fazenda” será transmitida de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, logo após o programa “Domingo Espetacular”. Os episódios também podem ser assistidos pelo PlayPlus. Sob a direção de Fernando Viudez e com a supervisão de Rodrigo Carelli, a produção promete provas desafiadoras, conflitos entre os participantes e muitas reviravoltas, características que fazem do reality show um dos principais projetos da emissora.