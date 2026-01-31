‘Marimar’ estreia no SBT em março, substituindo ‘Esmeralda’

A novela mexicana “Marimar”, um título conhecido do público brasileiro, irá retornar ao SBT para a sua quinta exibição. A trama, que foi ao ar pela primeira vez em 1994 e foi protagonizada por Thalía, substituirá “Esmeralda” a partir do final de março, ocupando o horário das 14h. Essa decisão reflete a importância que a novela tem na grade de programação do canal fundado por Silvio Santos.

“Marimar” é um dos poucos títulos estrangeiros a ter tantas reprises na televisão brasileira e já foi licenciada para mais de 175 países. Desde sua primeira exibição, a novela manteve índices de audiência expressivos a cada reprise, com destaque para 2011, quando chegou a liderar o Ibope em várias ocasiões, um feito raro para produções que já foram exibidas anteriormente.

A informação sobre o retorno da novela foi divulgada por Hugo Oigres, conhecido por acompanhar os bastidores das produções da emissora. Além de Thalía, o elenco de “Marimar” conta com atores como Eduardo Capetillo, Chantal Andere e Guillermo García Cantú, com participações especiais de figuras históricas como Ada Carrasco, Tito Guízar e Julia Marichal.

“Marimar” faz parte da chamada Trilogía de las Marías, que inclui também “María Mercedes” (1992) e “María la del Barrio” (1995), todas com Thalía no papel principal. Essas tramas são baseadas em roteiros da escritora cubana Inés Rodena, e as adaptações para a televisão foram feitas por Beatriz Sheridan e Valentín Pimstein, que reformularam enredos de radionovelas latino-americanas para o formato televisivo.

No enredo da novela, Marimar é uma jovem pobre e analfabeta que vive com seus avós e o cachorro Pulguento em uma vila de pescadores. Sua vida muda drasticamente após conhecer Sérgio Santibañes, um herdeiro que a casa como parte de um plano de vingança contra sua própria família. Após o casamento, Marimar se muda para a propriedade de Sérgio, onde enfrenta humilhações da sua madrasta, Angélica, iniciando sua trajetória de superação.

A continuidade da exibição de “Marimar” e o carinho do público por essa história justificam a decisão do SBT de trazê-la novamente para a tela. A novela se reafirma como um dos títulos mais confiáveis entre as produções estrangeiras exibidas no Brasil.